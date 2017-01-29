طبق اليوم: ريزوتو الفطر الإيطالي
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المقادير
450 جم الفطر المجفف
150 ملل مرق الخضروات
225 جم أرز
1 حبة بصل
1 ملعقة زيت نباتي
500 جم كريمة الطهي
4 ملاعق جبن البارميزان
ملح
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1- يُسخن الزيت في قدر كبيرة الحجم، ويُحمر البصل مع الأرز إلى أن يكتسب اللون البني الذهبي.
2- يُضاف المرق ويُترك الخليط ليغلي، ثم يُضاف الفطر ويُقلب باستمرار إلى أن يمتص المرق، ثم تُضاف الكريمة والملح مع التقليب من حين إلى آخر إلى أن ينضج الأرز.
3- يُرش الخليط بالجبن.
4- يُقدم مع سلطة الخس الطازجة وجوانح البندورة.
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