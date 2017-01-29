طبق اليوم: ريزوتو الفطر الإيطالي

المقادير

450 جم الفطر المجفف

150 ملل مرق الخضروات

225 جم أرز

1 حبة بصل

1 ملعقة زيت نباتي

500 جم كريمة الطهي

4 ملاعق جبن البارميزان

ملح



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1- يُسخن الزيت في قدر كبيرة الحجم، ويُحمر البصل مع الأرز إلى أن يكتسب اللون البني الذهبي.

2- يُضاف المرق ويُترك الخليط ليغلي، ثم يُضاف الفطر ويُقلب باستمرار إلى أن يمتص المرق، ثم تُضاف الكريمة والملح مع التقليب من حين إلى آخر إلى أن ينضج الأرز.

3- يُرش الخليط بالجبن.

4- يُقدم مع سلطة الخس الطازجة وجوانح البندورة.