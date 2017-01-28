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مجتمع قصة من الحياة شابة (24 عامًا): مشكلتي أن لا مشاكل بيني وبين حبيبي!

مجتمع

شابة: مشكلتي أن لا مشاكل بيني وبين حبيبي!
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شابة (24 عامًا): مشكلتي أن لا مشاكل بيني وبين حبيبي!

جاء في الرسالة:

بدأت زوجتي بانتقاد تصرفاتي وكلامي بين الحين والاخر وانا كنت اتقبل الامر بروح رياضية الا أنّ الامر استمر وزاد واليوم أشعر انه يزعجني بدرجات كبيرة هي تنتقد كل شيء ولا يعجبها العجب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-29 07:41:31 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

هاي للجميع .. أنا صبية عمري 24 سنة وعلى علاقة مع شب من 6 أشهر تقريبًا.. تعرفت عليه بالشغل وكنا أصدقاء والعلاقة اتطورت وحبينا بعض وهو بدو يجي يخطبني بس انا عندي مشكلة معو وهي انه فش مشاكل بيني وبينه!! هو انسان رايق ومحترم وبحاول يستوعبني دايما واحنا كتير متفاهمين وعنجد في مشاكل بينا وهاد الموضوع مخوفني ومحسسني انه فش اكشن وفش اشيا مختلفة بالعلاقة! يا ترى انا غلطانة او احساسي صح؟! 



صورة توضيحية
 
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