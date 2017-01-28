شابة (24 عامًا): مشكلتي أن لا مشاكل بيني وبين حبيبي!

جاء في الرسالة:

بدأت زوجتي بانتقاد تصرفاتي وكلامي بين الحين والاخر وانا كنت اتقبل الامر بروح رياضية الا أنّ الامر استمر وزاد واليوم أشعر انه يزعجني بدرجات كبيرة هي تنتقد كل شيء ولا يعجبها العجب

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الرسالة كالتالي:

هاي للجميع .. أنا صبية عمري 24 سنة وعلى علاقة مع شب من 6 أشهر تقريبًا.. تعرفت عليه بالشغل وكنا أصدقاء والعلاقة اتطورت وحبينا بعض وهو بدو يجي يخطبني بس انا عندي مشكلة معو وهي انه فش مشاكل بيني وبينه!! هو انسان رايق ومحترم وبحاول يستوعبني دايما واحنا كتير متفاهمين وعنجد في مشاكل بينا وهاد الموضوع مخوفني ومحسسني انه فش اكشن وفش اشيا مختلفة بالعلاقة! يا ترى انا غلطانة او احساسي صح؟!





صورة توضيحية



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