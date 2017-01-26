إصابة رجل (60 عامًا) بجراح متوسطة إثر تعرّضه للدهس على شارع 85

أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاوّلي لرجل (60 عامًا) أصيب بجراح متوسطة في منطقة الرأس

وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 18:09 تلقى أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء بلاغًا في منطقة آشر حول إصابة شخص إثر تعرّضه للدهس من قِبل سيارة على شارع رقم 85 في كرميئيل"، وفقًا للبيان.

وتابع البيان: "أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاوّلي لرجل (60 عامًا) أصيب بجراح متوسطة في منطقة الرأس، ومن ثم تم نقله الى مستشفى نهاريا لتلقي العلاج"، الى هنا نص البيان.