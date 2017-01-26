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أخبار محليات إصابة رجل بجراح خطيرة في حادث طرق على شارع 90 قرب مفرق عميعاد

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حادث طرق على شارع 90 قرب مفرق عميعاد
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إصابة رجل بجراح خطيرة في حادث طرق على شارع 90 قرب مفرق عميعاد

 

إصابة رجل (50 عامًا) وصفت جراحه بالخطيرة، وتمّ نقله بواسطة سيارة الاسعاف إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال العلاج

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-26 17:01:16 A A

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ حادث طرق وقع، عصر اليوم الخميس، على شارع 90 قرب مفرق عميعاد بين سيارة خصوصية وشاحنة، وأسفر عن إصابة خطيرة. هذا، وقد أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ:"طواقم الاسعاف في من مركز "يردين" وصلت إلى مكان الحادث، وقدّمت العلاج الطبي لمصاب (50 عامًا) وصفت جراحه بالخطيرة، وتمّ نقله بواسطة سيارة الاسعاف إلى مستشفى زيف في صفد لاستكمال العلاج"، بحسب البيان.

من جهته، قال المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، كايد ظاهر، إنّ:"طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة طبريا وصلت إلى المكان وعملت على تخليص عالقينن حيث وصفت حالة أحدهم بالخطيرة وتمّ نقله إلى المستشفى للعلاج"، كما ورد في البيان.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أنّ:"الحادث وقع قرب مفرق عميعاد وتخلله اصطدام مركبة خصوصية واخرى تجارية، ما أسفر عن إصابة سائق الأولى بجراح خطيرة وقد أحيل على اثرها للعلاج في المستشفى. هذا وتواصل الشرطة اعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات، إلى جانب تنظيمها حركة السير والمرور هناك"، بحسب البيان.

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