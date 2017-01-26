ما هي الهدية التي قدمتها ميلانيا ترامب الى ميشيل أوباما؟

قام البرنامج الشهير Inside Edition بتحقيق صحفي بسيط للكشف عن محتوى "العلبة الزرقاء"

لم يكن خبر استلام الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب لمهام منصبه هو الحدث الأبرز الأسبوع الفائت فقط، بل إنّ أمرًا آخر استحوذ اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تساءلوا عن محتوى الهديّة التي قدّمتها السيّدة الأولى ميلانيا ترامب الى ميشيل أوباما، والنظرة التي قامت بها الأخيرة إزاء استلام هديّتها، لشتعل التكهّنات.



ميلانيا ترامب تحمل هديتها لميشيل أوباما



هذان وقد قام البرنامج الشهير Inside Edition بتحقيق صحفي بسيط للكشف عن محتوى "العلبة الزرقاء". وكشف من خلاله أنّ العلبة هي من متجر عالمي شهير للمجوهرات، أمّا محتواها فاختلفت عليه نظريّتان. ونظراً لحجم العلبة 30 x 45 سنتيمتراً، لم تكن الخيارات الواسعة. فالمتجر يبيع إمّا صينية فضية (4400$) أو أطار للصور (650 - 1000$)، بحسب التوقعات!