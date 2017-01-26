رسميًا: السد القطري يمدد عقد تشافي هيرنانديز

قدم تشافي مستويات مميزة مع السد منذ إنضمامه للفريق القطري، رغم أنه لم ينجح في التتويج مع السد ببطولة الدوري

أعلن نادي السد القطري، تجديد عقد الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب فريق الكرة في النادي، لمدة موسم اضافي لينتهي العقد الجديد لتشافي مع السد لموسم 2017 / 2018. وكان السد قد تعاقد مع تشافي في الموسم قبل الماضي.





أثناء تعاقد النادي مع تشافي قبل موسمين



وقدم تشافي مستويات مميزة مع السد منذ إنضمامه للفريق القطري، رغم أنه لم ينجح في التتويج مع السد ببطولة الدوري مثل مواطنه النجم الإسباني راؤول جونزاليس الذي لعب السد لمدة موسمين.

ويحتل نادي السد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري لكرة القدم برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر لخويا، بعد خوض 17 جولة من عمر المسابقة المحلية هناك.