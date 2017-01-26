عبد الله خولي: هـ. نتسيرت عيليت قادر على قهر الاخاء الناصرة

عبد الله خولي:



فريقنا بفترة جيدة ويشكّل ندا عنيدا لكل فريق يواجهه

قال اللاعب عبد الله خولي إن "بإمكان فريقه هبوعيل نتسيرت عيليت الفوز على فريق مكابي الاخاء الناصرة في المباراة بينهما"، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة على استاد العفولة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة الممتازة.



عبد الله خولي

وحجز عبد الله خولي موقعا ثابتا في التشكيلة الأساسية لفريق نتسيرت عيليت في الآونة الأخيرة، حيث يعتمد عليه المدير المهني شمعون هداري والمدرب موطي كريسبيل.

وأضاف عبد الله خولي:"بوسع هبوعيل نتسيرت عيليت قهر الاخاء الناصرة. فريقنا بفترة جيدة ويشكّل ندا عنيدا لكل فريق يواجهه، وأعتقد أننا سننجح بالحصول على كامل النقاط".