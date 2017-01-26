اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية عبد الله خولي: هـ. نتسيرت عيليت قادر على قهر الاخاء الناصرة

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء عبد الله خولي: نتسيرت عيليت قادر على قهر الاخاء
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

عبد الله خولي: هـ. نتسيرت عيليت قادر على قهر الاخاء الناصرة

عبد الله خولي:

فريقنا بفترة جيدة ويشكّل ندا عنيدا لكل فريق يواجهه

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-26 18:29:10 A A

قال اللاعب عبد الله خولي إن "بإمكان فريقه هبوعيل نتسيرت عيليت الفوز على فريق مكابي الاخاء الناصرة في المباراة بينهما"، عصر يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة على استاد العفولة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة الممتازة.


عبد الله خولي

وحجز عبد الله خولي موقعا ثابتا في التشكيلة الأساسية لفريق نتسيرت عيليت في الآونة الأخيرة، حيث يعتمد عليه المدير المهني شمعون هداري والمدرب موطي كريسبيل.

وأضاف عبد الله خولي:"بوسع هبوعيل نتسيرت عيليت قهر الاخاء الناصرة. فريقنا بفترة جيدة ويشكّل ندا عنيدا لكل فريق يواجهه، وأعتقد أننا سننجح بالحصول على كامل النقاط".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فرنسيس يساند مشاركي أراب آيدول في بيروت! | [350 قراءة]
2 هزة ارضية خفيفة تضرب انحاء البلاد مركزها جزر اليونان | [187 قراءة]
3 سيلتا فيجو يجبر ريال مدريد على التعادل ويقصيه من كأس الملك | [185 قراءة]
4 أمر تنفيذي من ترمب بإنشاء مناطق آمنة للمدنيين بسورية | [176 قراءة]
5 استمعوا: منى حمد من الناصرة تغني -أطفال ما بتحب الثلج | [174 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب