مصرع شاب وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة في كريات يام.. الشرطة: الخلفية جنائية

أعلن عن وفاة المصاب بجراح بالغة الخطورة في المستشفى، بينما وصفت جراح المصابين الآخرين ما بين متوسطة وطفيفة

الشرطة تواصل البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات والتي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو إلى جنائية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخران بجراح متفاوتة جراء إنفجار سيارة خصوصية في كريات يام ، حيث أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنّ الحديث يدور عن حادثة على خلفية جنائية والتحقيقات ما زالت جارية.



من مكان الانفجار- تصوير: الشرطة الإسرائيلية

هذا، وكان قد أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ:"طواقم الإسعاف التابعة للمؤسسة قدّمت العلاج الطبي لثلاثة مصابين جراء انفجار سيارة في جادة "بيالك" في كريات يام. هذا، ويشار إلى أنّ المصابين هم شبّان على ما يبدو في العشرينات من العمر، وصفت جراح أحدهم ببالغة الخطورة وحالته حرجة، والثاني حالته ما بين متوسطة وخطيرة والثالث إصابته طفيفة علمًا أنهم يعانون من حروق ومن إصابات جراء استنشاق الدخان"، بحسب البيان.

وقال المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، كايد ظاهر، إنّ:"طواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل في المكان لتخليص عالقين". ومن جهتها أوضحت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أنّه:"وفقًا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة، فقد حصل انفجار في سيارة في كريات يام ما أسفر عن إصابة شخص وحالته حرجة، وآخر إصابته متوسطة وثالث إصابته طفيفة، وقد عكفت طواقم الاسعافات الاولية على احالتهم للعلاج بالمستشفيات. في حين باشرت الشرطة أعمال البحث مع التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات والتي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو إلى جنائية"، بحسب البيان.

وفاة أحد المصابين

هذا، وأعلنت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في وقت لاحق أنّه:"أعلن عن وفاة المصاب بجراح بالغة الخطورة في المستشفى، بينما وصفت جراح المصابين الآخرين ما بين متوسطة وطفيفة قد تمّت احالتهما على اثرها للعلاج بمستشفى رمبام في حيفا، وتواصل الشرطة تحقيقاتها علمًا أنّنا نرجح أنّ الخلفية جنائية- للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان-"، إلى هنا بيان الشرطة.



الصور التالية تصوير: نجمة داوود الحمراء/תיעוד מבצעי מד"א