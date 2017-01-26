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جامعات / مدارس

وادي عارة أم الفحم: مدمنون على الحياة لمكافحة المخدرات
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مدمنون على الحياة لمكافحة المخدرات في أم الفحم

عرض فيلم مدمنون على الحياة لطلاب مدرسة اسكندر الشاملة في أم الفحم

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-26 14:43:35 A A

عمم مكتب جلال بنا، بيانا ورد فيه: "بمبادرة من مدير السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في بلدية أم الفحم ، محمد أحمد محاميد، تم هذا الأسبوع عرض فيلم مدمنون على الحياة لطلاب مدرسة اسكندر الشاملة في أم الفحم، وهو فيلم ثلاثي الأبعاد يتضمن برنامج “مدمنون على الحياة” والذي ينقل بواسطة التكنولوجيا الحديثة أنواع المخدرات وتأثيرها على المتعاطي. في بداية البرنامج يحصل كل طالب على جهاز تحكم عن بعد الذي من خلاله يستطيع الطالب ادخال الاجوبة للأسئلة المعروضة على الشاشة المتعلقة بموضوع المخدرات والكحول".


خلال الفعالية

وتابع البيان: "ومن ثم يتم عرض فيلم ثلاثي الابعاد الذي يشرح مدى خطورة المخدرات وتأثيرها على الانسان من الناحية النفسية والصحية، ومن الجدير ذكره بأن المغزى من الفيلم هو ان المخدرات لا تحل المشاكل انما تجعلها تتفاقم، فهي ليست الحل انما المشكلة بعينها. ومع انتهاء الفيلم اشترك الطلاب من جديد بالإجابة على ذات الاسئلة التي عرضت في بداية البرنامج لتصحيح المعلومات المغلوطة لديهم".

ولفت البيان: "قد لاقت الفعالية اهتمام واستحسان من قبل الطلاب وطاقم المدرسة الذين أشادوا بأهمية اقامة مثل تلك الفعاليات لرفع الوعي لدى الطلاب بموضوع المخدرات التي انتشرت في الآونة الأخيرة في المجتمع العربي وخاصة بين أبناء الشبيبة" إلى هنا نص البيان.

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