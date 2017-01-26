لجنة التوجيه العليا لعرب النقب: سنعيد بناء البيوت المهدومة في أم الحيران

بيان لجنة التوجيه العليا لعرب النقب:

إعادة بناء البيوت المهدومة في أم الحيران ستبدأ غدًا الجمعة وعلى مدار الايام المقبلة

خيمة الاعتصام في أم الحيران مستمرة في استقبال الوفود من كافة انحاء البلاد وندعو اهلنا في النقب للتوافد هناك بشكل مكثف

عممت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ، بيانا بعنوان: شعبنا أقوى من عنصريتهم وظلمهم، ورد فيه: "أهلنا الكرام، بعد الايام العصيبة التي مرت على مجتمعنا العربي في البلاد والجريمة التي ارتكبت بحق اهلنا في قرية أم الحيران واستشهاد المربي الفاضل يعقوب ابو القيعان وما واكبها من تطورات حتى تسنى لنا دفن الشهيد في جنازة مهيبة تليق به، بعد كل هذا، بدأت السلطات الحكومية صباح اليوم حملة واسعة لإلصاق أوامر الهدم في العديد من القرى العربية في النقب في محاولة بائسة للتغطية على جريمتها البشعة في أم الحيران والرجوع الى الحالة التي سبقت الجريمة من هدم يومي ومطاردة وتضييق على أهلنا في كل قرى النقب ومن هنا فإننا نؤكد ما يلي:



صورة من صلاة الجمعة في أم الحيران المنكوبة، الأسبوع الماضي



1. نثمن غاليًا الوقفة الجبارة لأهلنا في النقب والبلاد عامة مع قرية أم الحيران وعائلة الشهيد واصرارهم على تثبيت روايتنا في قضية استشهاد المربي الفاضل يعقوب ابو القيعان رغم كل محاولات التضليل الحكومية وممارسة الضغوطات الكبيرة على عائلة الشهيد ومحاولة الصاق تهم واهية بالشهيد يعقوب ابو القيعان، ومن هنا فإننا نؤكد ايضًا على المطلب العادل في تشكيل لجنة تحقيق محايدة في هذه القضية لكشف الحقيقة وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على ملابسات هذه الجريمة البشعة.



2. نؤكد ايضًا بأن خيمة الاعتصام في أم الحيران مستمرة في استقبال الوفود من كافة انحاء البلاد وندعو اهلنا في النقب للتوافد هناك بشكل مكثف في الأيام المقبلة حيث ستستمر الفعاليات والنشاطات فيها حتى نهاية شهر 2/2017.



3. نؤكد بأن إعادة بناء البيوت المهدومة في أم الحيران ستبدأ غدًا الجمعة وعلى مدار الايام المقبلة ومن هنا نرجو من كل من يريد المشاركة في عملية اعادة البناء التواصل والتنسيق مع اللجنة المحلية في أم الحيران ( الاخ رائد ابو القيعان 0549732868).



4. ستعقد لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اجتماعًا موسعًا يوم الاحد القادم ( 29/1/2017) الساعة الثالثة عصرًا ( 15:00 ) في خيمة الاعتصام في أم الحيران لاتخاذ ما يلزم من خطوات واجراءات مستقبلية.



5. ستقام صلاة الجمعة غدًا في أم الحيران للأسبوع الثاني على التوالي وسيكون خطيب الجمعة الشيخ كمال هنيه حفظه الله، وعليه ندعو للمشاركة الواسعة فيها لدعم ومساندة اهلنا في القرية.



6. ندعو اهلنا في النقب للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية التي ستنظمها العديد من جمعيات المجتمع المدني والأهلي من رهط والنقب ضد سياسة ترحيل القرى غير المعترف بها الى البلدات الثابتة وذلك يوم الاحد المقبل ( 29/1/2017 ) الساعة التاسعة والنصف ( 9:30 )، قبالة مجمع المكاتب الحكومية في بئر السبع ( קרית הממשלה )، حيث ستبحث اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في هذه الساعة نقل قرية الزرنوق ( ابو قويدر ) الى رهط ( لمزيد من التفاصيل نرجو الاتصال بالاخ ابراهيم الحسنات 0509015688 " إلى هنا نص البيان.