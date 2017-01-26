تحديث جديد لبرنامج آي تيونز لسد ثغرات أمنية خطرة

نصح الخبراء الألمان أصحاب الأجهزة المزودة بنظام "ويندوز 7" و "8.1" وكذلك الإصدار "ويندوز 10" الجديد بضرورة تثبيت الحديث الجديد من برنامج "آي تيونز"

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى قياس شركة أبل بإطلاق إصدار جديد من برنامج إدارة الميديا "آي تيونز" لأجهزة الماك والأجهزة المكتبية المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز.





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ونصح الخبراء الألمان أصحاب الأجهزة المزودة بنظام "ويندوز 7" و "8.1" وكذلك الإصدار "ويندوز 10" الجديد بضرورة تثبيت الحديث الجديد من برنامج "آي تيونز" لسد العديد من الثغرات الأمنية الخطرة، والتي قد تتيح للقراصنة إمكانية اختراق أجهزة الكمبيوتر والتحكم بها عن بُعد.

ويتعين على أصحاب أجهزة الماك تحديث برنامج "آي تيونز" عن طريق وظيفة التحديث بمتجر تطبيقات الماك، كما أنه من الأفضل لأصحاب الأجهزة المكتبية المزودة بنظام ويندوز تنزيل الإصدار 12.5.5 عن طريق صفحة تنزيلات أبل.