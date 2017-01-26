مطار دبي يتصدر القائمة العالمية في عدد المسافرين

مطار دبي الدولي سجل أعلى رقم في تاريخه خلال شهر آب/أغسطس 2016، بوصول عدد مستخدميه إلى 7,72 ملايين مسافر

قالت مجموعة "مطارات دبي"، مؤخرًا، إنّ أعداد المسافرين عبر المطار العام الماضي بلغت 83 مليونا و654 ألفا و 25 مسافراً، مقارنة بأكثر من 78 مليون مسافر خلال 2015. وبهذا يحافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية على صعيد عدد الركاب الدوليين، للعام الثالث على التوالي، مع زيادة 7,2% عن العام السابق.



مطار دبي الدولي



هذا، ووفقًا لأحدث المعطيات فإنّ مطار دبي الدولي سجل أعلى رقم في تاريخه خلال شهر آب/أغسطس 2016، بوصول عدد مستخدميه إلى 7,72 ملايين مسافر، في حين سجل كانون ديسمبر الماضي رقما مقاربا بلغ 7,70 ملايين نتيجة موسم الأعياد. واحتل المطار المرتبة الأولى في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين في العام 2014، وحافظ على صدارته منذ ذلك الحين. وتسير 100 شركة طيران رحلات إلى 260 وجهة عبر المطار.