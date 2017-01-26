الليلة: برشلونة يستضيف ريال سوسيداد من أجل حسم التأهل لنص نهائي كأس ملك إسبانيا

يخشى عشاق النادي الكتالوني إنتفاضة ريال سوسييداد في هذه المباراة، وخاصة في ظل الإصابات التي عصفت بالفريق



يستضيف فريق برشلونة ، نظيره ريال سوسييداد، على ملعب "كامب نو"، مساء الخميس، في إياب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا. وكان النادي الكتالوني، قد تمكن من تحطيم عقدة ملعب "أنويتا"، وفاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف أحرزه نيمار.





ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة



ويطمح نادي برشلونة لمواصلة تألقه على ملعب الكامب نو حيث لم يتمكن سوسيداد من الفوز على البلوجرانا في هذا الملعب منذ عام 1991 .وسيسعى برشلونة لتحقيق فوز جديد على سوسيداد يؤكد من خلاله تأهله للدور نصف النهائي ومواصلة نشوته بعد الفوز في مباراة الدوري على ايبار بالنتيجة 4-0 .

يخشى عشاق النادي الكتالوني إنتفاضة ريال سوسييداد في هذه المباراة، وخاصة في ظل الإصابات التي عصفت بالفريق، والصعوبات التي يواجهها مدرب البلوجرانا لويس إنريكي على مستوى التشكيل.



سيدخل برشلونة اللقاء بدون أهم أثنين من عناصره في خط الوسط، حيث يفتقد المدرب لخدمات النجمين اندريس انييستا وسيرجيو بوسكتيس.