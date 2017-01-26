زيدان بعد توديع كأس الملك: نشعر بخيبة أمل لكن علينا التفكير في المنافسات القادمة

زيدان:



أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة واللاعبين لعبوا بشكل جيد للغاية، لكننا في النهاية لم ننجح ونحصل على ما كنا نريده

تحدث المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدين زيدان ، عقب توديع فريقه بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي أمام سيلتا فيجو، حيث خسر بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3 ولم تشفع له نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 في ملعب "البلايدوس" معقل سيلتا فيجو. وقال زيدان في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة واللاعبين لعبوا بشكل جيد للغاية، لكننا في النهاية لم ننجح ونحصل على ما كنا نريده".





زين الدين زيدان خلال مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو



وأضاف زيزو:"أنا سعيد بلاعبي فريقي لقد لعبنا وحاولنا بكل شئ، كل ما علينا فعله الآن هو الراحة والتفكير في المنافسات القادمة". وتابع:"لا نستطيع أن نلوم أحدًا على ما حدث اليوم، كلنا كفريق نشعر بخيبة أمل لعدم الحصول على الفوز والتأهل للدور المقبل".



وواصل زيدان:"لدينا ميزة جيدة في الضربات المباشرة، لكننا لعبنا بشكل جيد اليوم وأزعجنا المنافس خاصة من الناحية التكتيكية". واختتم قائلًا:"دائمًا أقول نفس الشئ، نحن قادرون على فعل كل شئ جيد، لست غاضبًا أو قلق اليوم، نحن نتألم للخروج من المسابقة ولا يوجد شئ أكثر من ذلك".



لاعبو ريال مدريد خلال المباراة