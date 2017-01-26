أبناء سخنين يستقبل أشكلون ويستفيد من رمزي صفوري وسراج نصار

يستفيد السخنينيون من عودة متوسط الميدان رمزي صفوري والجناح سراج نصار الى تشكيلته

يستضيف فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته البيتية فريق هبوعيل أشكلون، مساء الأحد في تمام الساعة السابعة ضمن مباريات الأسبوع العشرين في دوري الدرجة العليا. ويستفيد السخنينيون من عودة متوسط الميدان رمزي صفوري والجناح سراج نصار الى تشكيلته، حيث أنهى رمزي صفوري عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب ابعاده بالبطاقة الحمراء أثناء الخسارة الماضية أمام الوصيف فريق مكابي تل أبيب بهدفين مقابل هدف واحد، اذ قضى ابعاده أمام فريق بيتار القدس، ضمن مرحلة ثمن نهائي مسابقة كأس الدولة.



رمزي صفوري

كما قضى سراج نصار ايقافه في نفس المباراة، وذلك بسبب تجميعه للبطاقات الصفراوات. هذا، ويشرف مدرب الفريق سابقا يوفال نعيم على تدريب فريق أشكلون، المتورط في القاع.