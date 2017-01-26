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عرعرة النقب: نجاح د.سامي محمد أبو صعلوك في امتحان الطب العام في البلاد

عرعرة النقب: نجاح د.سامي محمد أبو صعلوك
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عرعرة النقب: نجاح د.سامي محمد أبو صعلوك في امتحان الطب العام في البلاد

د. سامي محمد أبو صعلوك:

افتخر بأهل بلدي والأهل عامة على اهتمامهم بالعلم والمتعلمين

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-26 08:10:19 A A

اجتاز الدكتور سامي محمد أبو صعلوك من عرعرة النقب امتحان الطب العام في البلاد، لمزاولة مهنة الطب، وقد تخرج الدكتور من جامعة اوديسا في اوكرانيا في 7/2016. وجاء نجاح الدكتور سامي اثر استئناف قدمه، علما أن الدكتور سامي قدم الامتحان الحكومي لأول مرة، ولم يمر دورة العلامة الواقية. وقد استقبل الدكتور وذويه خبر النجاح بالفرحة والبهجة، حيث تجمع الأحباب والاصدقاء والاهل من عرعرة النقب في ديوان عائلة أبو صعلوك للتهنئة بالنجاح.


د.سامي محمد أبو صعلوك

وعقب الدكتور سامي على النجاح: "الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله، واهدي نجاحي لابي وامي وإخوتي واخواتي وأفراد العائلة على الدعم والمساندة، ونسأل الله النجاح والتوفيق لجميع زملائي الذي اعتز بهم وقدراتهم، وأشكر كل من حضر للتهنئة من عرعرة النقب وخارجها، ولكل من اتصل للمباركة. افتخر بأهل بلدي والأهل عامة على اهتمامهم بالعلم والمتعلمين، ونسأل الله الخير للجميع، بوركتم وبارك الله مسعاكم".

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