طاولة مستديرة لتحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية لوحدة النهوض بالشبيبة في عبلين

رئيس المجلس مأمون الشيخ احمد أبرز تقديره وإعجابه وتجاوبه مع البرنامج واهتمامه في شريحة الشباب في البلد

عمم مجلس عبلين بيانا ورد فيه: "تم يوم الأربعاء عقد اللقاء الأول للطاولة المستديرة لبرنامج تحديات حسب قانون الدولة 922 في الوسط العربي في قاعة جلسات مجلس عبلين المحلي. افتتح الجلسة رئيس المجلس المحلي مأمون الشيخ احمد مبرزا تقديره وإعجابه وتجاوبه مع البرنامج واهتمامه في شريحة الشباب في البلد، وقد شارك في هذه الجلسة المفتش عمر حجوج مفتش مدارس عبلين والمفتشة للتربية اللامنهجية رانية خلايلة ومدراء المدارس الشاملة المربية صالحة إدريس والإعدادية المربي سهيل حاج ومدرسة الأمل للتعليم الخاص المربية أمل طه والمراقب الداخلي للمجلس عماد غزاوي ومحمد غزاوي مدير عنقود عبلين في مشروع أولاد وشبيبة في خطر ومدراء المدارس الابتدائية الرسمية المربين رفقة سليم (أ) والمربية أنجاد ادلبي (ب) والمربية تغريد شيخ احمد (ج) والمربي فهد حاج احمد (د)".





وتابع البيان: "ومن أقسام المجلس المحلي أمير حبيب سكرتير المجلس وفخري شيخ احمد مدير قسم المعارف ونيفين حاج مديرة قسم الرفاه الاجتماعي وعبدالله ميلاد مدير قسم الخدمات النفسية وعوني إدريس مدير قسم الرياضة ويوسف حيدر مسؤول ملف الثقافة ورنا خوري المستشارة الإستراتيجية لرئيس المجلس وبرهان حاج احمد مركز مشروع المستقبل المضمون والمحامي محمد رسلان مركز مشروع مدينة بلا عنف وسمير عوالي مركز مشروع مكافحة المخدرات".



ولفت البيان: "وقدم موسى نزار سلمان مدير وحدة الشبيبة في عبلين الشرح الوافي والموسع عن وحدة النهوض بالشبيبة مبرزا ومظهرا الأهداف من وحده الشبيبة والرؤية المستقبلية لهذه الوحدة ومنها: تقويه شخصيه الفرد ، التعاون بين الوحدات المختلفة في المجلس المحلي، توعية الفرد لأهمية المساعدة والتطوع في المجتمع ، العمل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتنميه قدراتهم الخاصة، وقد ذكر أيضا الأعمال والبرامج المخططة دخولها على وحده الشبيبة منها "مجلس شبيبة محلي " وهو الأول من نوعه في عبلين وأيضا برنامج مرشدين شباب وبرامج أخرى، وتم عرض برنامج تحديات من قبل المفتشة رانية خلايله ومدى أهميته في الوسط العربي" بحسب البيان.