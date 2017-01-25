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أخبار عربية وعالمية أمر تنفيذي من دونالد ترامب بإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا ودول اخرى

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أمر تنفيذي من ترمب بإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوري
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أمر تنفيذي من دونالد ترامب بإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا ودول اخرى

  الرئيس الأميركي يعتزم وقف برنامج استقبال اللاجئين السوريين لمدة 120 يوماً

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-25 23:30:05 A A

 وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بشأن إنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".وأفادت "رويترز" أن الأمر يعطي الضوء الأخضر لوزارة الدفاع "البنتاغون" ووزارة الخارجية للبدء بإنشاء مناطق آمنة للمدنيين داخل الحدود السورية.من جانبها، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن قرار تنفيذي للرئيس ترمب، بأن الرئيس الأميركي يعتزم وقف برنامج استقبال اللاجئين السوريين لمدة 120 يوماً، كما سيعطي أوامره بوقف إعطاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية لمواطني 7 دول إسلامية لمدة 30 يوماً.

 

 

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