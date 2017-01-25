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هزة ارضية خفيفة تضرب انحاء البلاد مركزها جزر اليونان وبلغت نحو 5.6 على سلم ريختر

هزة ارضية خفيفة تضرب انحاء البلاد مركزها جزر اليونان
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هزة ارضية خفيفة تضرب انحاء البلاد مركزها جزر اليونان وبلغت نحو 5.6 على سلم ريختر

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 21:25:51 A A

 أكدت دائرة الارصاد ومتابعة الزلازل في اسرائيل ان مواطنين في البلاد شعروا بهزة ارضية خفيفة مساء اليوم، وكان مركزها جزر اليونان وخاصة جزيرة كريت وبلغت قوتها هناك نحو 5.6 على سلم ريختر. واعتربت دائرة الارصاد في البلاد ان وصول الهزة الارضية الى هنا كانت طفيفة للغاية ولم تحدث اي اضرار تذكر كما لم يبلغ عن وقوع اصابات بشرية. وتشير التقديرات الى انها وقعت نحو الساعة 21:00 هذه الليلة. وشعروا فيها من شمالي البلاد وحتى الجنوب خاصة في المناطق الساحلية.

 وقال مواطنون شهروا بالهزة أنها استمرت لبعض ثوانٍ وقدرها البعض بانها استمرت لثلاثين ثانية تقريبا.

 

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