مشادات كلامية بين أردان والنواب العرب والكنيست ترفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث أم الحيران
هذه الجلسة الساخنة إنتهت برفض الكنيست لإقتراح اقامة لجنة تحقيق في أحداث أم الحيران، بأغلبية 42 صوتًا مقابل 22 نائبًا صوتوا لصالح الاقتراح و3 امتنعوا عن التصويت
نتنياهو يتهرّب من الإجابة على تساؤلات النواب العرب حول أحداث أم الحيران ولا يجيب عن أسئلة حول التحقيقات معه
وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان:
النواب العرب جماعة من المنافقين .. لم أسمع أحدًا منكم يطالب المخرّب باسل غطاس الذي يهرّب هواتف للمخربين بالاستقالة أو بتشكيل لجنة تحقيق
النائب أحمد الطيبي لنتنياهو:
مؤخرًا أنت تهاجم المجتمع العربي، لا نعلم ما هو السبب، هل هو التحقيقات الجارية ضدك؟ هل هو نفتالي بنت أم قضية عمونا؟
أردت للمواطنين العرب أن "يُهَرولوا" ولم نُهرول.. وأردت لنا أن "نحرق" ولم نحرق وأردت لنا أن "ندهس" ولم ندهس. إلى أين تريد أن تصل بعنصريتك وتحريضك ضد الجماهير العربية
شهدت جلسة الكنيست، اليوم الأربعاء، مشادات كلامية ساخنة ومشاحنات وتبادل إتهامات بين النواب العرب ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وذلك خلال مناقشة اقتراح اقامة لجنة تحقيق خاصة في الأحداث التي شهدتها قرية أم الحيران في النقب، خلال الأسبوع الماضي، والتي استشهد خلالها المربي يعقوب أبو القيعان، وجاء في رواية الشرطة أنّ "شرطيًا إسرائيليًا قد لقي حتفه بعد تعرضه للدهس".
إخراج النائب طلب أبو عرار من الكنيست لمهاجمته أردان
هذه الجلسة الساخنة إنتهت برفض الكنيست لإقتراح اقامة لجنة تحقيق في أحداث أم الحيران بأغلبية 42 صوتًا، مقابل 22 نائبًا صوتوا لصالح الاقتراح و3 امتنعوا عن التصويت.
وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أشعل الأجواء في قاعة الكنيست خلال كلمته، حيث أكّد أنّ "نتيجة تحقيقات الشرطة في أحداث أم الحيران كانت واضحة جدًا وأنّ الحديث يدور عن عملية دهس متعمدة" كما قال، الأمر الذي أثار غضب النواب العرب المتواجدين في الجلسة فصرخوا ورفضوا حديثه هذا. وعليه قام رجال الأمن باخراج النائبين مسعود غنايم وعيساوي فريج وطلب أبو عرار. وتابع أردان حديثه قائلا إنّ "هنالك العديد من الأسئلة التي بقيت مفتوحة وأرجو أن تتوصل التحقيقات لاجابات لها"، على حدّ تعبيره. ولم يكتف أردان بحديثه هذا حيث وصف النواب العرب الذين عارضوا كلامه بأنهم "جماعة من المنافقين"، وهاجم النائب باسل غطًاس أيضًا قائلًا:"لم أسمع أحدًا منكم يطالب المخرّب باسل غطاس الذي يهرّب هواتف للمخربين بالاستقالة أو بتشكيل لجنة تحقيق"، على حدّ تعبيره.
نتنياهو يتهرّب من الأسئلة
وخلال جلسة الكنيست أيضًا، صعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منصة الكنيست من أجل الاجابة على أسئلة وُجهت له من قبل النوّاب وخصوصًا تلك التي تتعلق بالتقرير الصادر بشأن "عملية الجرف الصامد"، إلا أنّ رئيس الكنيست أدلشطين أعلن عن "رفض جميع الاسئلة غير المتعلقة بعمل الحكومة"، على حدّ تعبيره، ومنع نتنياهو من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتحقيقات الجارية معه في القضيّتين المعروفتين بالقضية 1000 والقضيّة 2000 والشبهات الموجه إليه بالفساد وتلقي رشاوى. هذا، وتهرّب نتنياهو ايضًا من الإجابة بشكل واضح حول أسئلة وجّهها له النواب العرب والمتعلقة بالاحداث في أم الحيران في النقب وبعمل قوات الشرطة خلال تنفيذ عمليات الهدم في البلدات العربية.
وتحدث نتنياهو خلال كلمته أيضًا عن سلسلة الحرائق التي شهدتها البلاد، وخاصة تلك التي اندلعت في مدينة حيفا وذلك بعد فشل الشرطة والشاباك بإثبات أنها "حرائق متعمدة وأنّ الحديث يدور عن إرهاب حرائق"، بحسب إدعاء الحكومة، حيث قال إنّ "عدم وجود إثبات لا يعني أنّ هذا الأمر لم يحدث بالفعل".
هذا، وعاد نتنياهو في نهاية كلمته وتطرق هو للتحقيقات معه من خلال كلمة وجهها لأعضاء الكنيست في الجلسة قائلًا :"يا له من حفل للنفاق"، مشيرًا إلى أنّه "يُسمح بحسب القانون استلام هدايا من الأصدقاء، وانّ هناك من يقوم بتحريف القانون". فردّ عليه رئيس المعارضة وزعيم "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتسوغ مهاجمًا:"يبدو أنّ السجائر والشمبانيا أثروا عليك"، في اشارة منه إلى الشبهات التي تنسب لنتنياهو باستلام هدايا ورشاوى. وحول التحقيق معه في قضية أخرى قال نتنياهو ساخرًا:"تحققون معي؟ هذه نكتة ساخرة".
الطيبي لنتنياهو: من الذي أمر قوات الشرطة بالتزود بالسلاح الحي واستعماله في أم الحيران؟
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب د. أحمد الطيبي (الحركة العربية للتغير- القائمة المشتركة)، أنّه:"شهدت الهيئة العامة للكنيست جلسة صاخبة قبل قليل، وذلك بعد أن وَجّه النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، سؤالًا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول إستخدام قوات الشرطة للرصاص الحي في أم الحيران، مما أدى إلى إستشهاد المربي يعقوب أبو القيعان. حيث توجه الطيبي لنتنياهو قائلًا: "قبل عدة أسابيع كتبت في وسائل التواصل الإجتماعية الخاصة بك بأن "قواتنا تقوم بعملية في قلنسوة وتهدم بيوت العرب" وأرفقت صورة خبر من موقع هزيل معروف بتطرّفه وتحريضه ضد الجماهير العربية. أنت رئيس الحكومة كتبت هذا وكأنك تتحدث عن بلد عدو وليس عن مواطنين في الدولة". وأضاف الطيبي لنتنياهو: "مؤخرًا أنت تهاجم المجتمع العربي، لا نعلم ما هو السبب، هل هو التحقيقات الجارية ضدك؟ هل هو نفتالي بنت أم قضية عمونا؟ أردت للمواطنين العرب أن "يُهَرولوا" ولم نُهرول.. وأردت لنا أن "نحرق" ولم نحرق وأردت لنا أن "ندهس" ولم ندهس. إلى أين تريد أن تصل بعنصريتك وتحريضك ضد الجماهير العربية؟".
وتابع البيان:"وأنهى الطيبي "بعد الهدم في قلنسوة وجّهت "قواتك" الى ام الحيران لهدمها. هذه القوات كانت مزودة بالرصاص الحي، وتم استعماله مما ادى الى استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان. نريد أن نعرف، من الذي أصدر الأوامر بتزويد الشرطة بالرصاص الحي وإستعماله؟ أنت رئيس الحكومة؟ أم وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان؟ ام مدير الشرطة روني الشيخ؟ وهل ستقوم بالإستقالة من منصبك بسبب مهاجمتك للمجتمع العربي؟". بعد إنتهاء الطيبي من توجيه كلامه لرئيس الحكومة نتنياهو، إستمر الأخير بالتحريض ضد الجماهير العربية والقيادة العربية، محاولا تزييف الحقائق. قائلاً: "ان الشرطة تعمل طبقا لنهج معين وتعليمات ثابتة، ولكني لم الاحظ انك كنت منزعجا ولم تندد بما قام به زميلكم باسل غطاس الذي هرب الهواتف للمخربين!". الطيبي ردّ عليه قائلا: "أنت تتهرب من الإجابة على أسئلتي . ما علاقة ذلك بأم الحيران وقتل مواطن؟ انت تستمر بتحريضك للتستّر على إخفاقاتك"، كما ورد في البيان.