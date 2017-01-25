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مشادات كلامية بين أردان والنواب العرب والكنيست ترفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث أم الحيران

هذه الجلسة الساخنة إنتهت برفض الكنيست لإقتراح اقامة لجنة تحقيق في أحداث أم الحيران، بأغلبية 42 صوتًا مقابل 22 نائبًا صوتوا لصالح الاقتراح و3 امتنعوا عن التصويت

نتنياهو يتهرّب من الإجابة على تساؤلات النواب العرب حول أحداث أم الحيران ولا يجيب عن أسئلة حول التحقيقات معه

وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان:

النواب العرب جماعة من المنافقين .. لم أسمع أحدًا منكم يطالب المخرّب باسل غطاس الذي يهرّب هواتف للمخربين بالاستقالة أو بتشكيل لجنة تحقيق

النائب أحمد الطيبي لنتنياهو:



مؤخرًا أنت تهاجم المجتمع العربي، لا نعلم ما هو السبب، هل هو التحقيقات الجارية ضدك؟ هل هو نفتالي بنت أم قضية عمونا؟

أردت للمواطنين العرب أن "يُهَرولوا" ولم نُهرول.. وأردت لنا أن "نحرق" ولم نحرق وأردت لنا أن "ندهس" ولم ندهس. إلى أين تريد أن تصل بعنصريتك وتحريضك ضد الجماهير العربية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-25 15:50:34 A نشر: 2017-01-25 15:50:34 A