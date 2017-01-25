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أخبار محاكم وجنائيات ضبط حافلة أقلت 28 طفلًا بدل 16 في المشهد وتحرير مخالفات سير في كفركنا وطرعان

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الناصرة والقضاء حملة لشرطة السير في كفركنا والمشهد وطرعان
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ضبط حافلة أقلت 28 طفلًا بدل 16 في المشهد وتحرير مخالفات سير في كفركنا وطرعان

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

 تحرير أكثر من 113 مخالفة مختلفة بالغة الخطورة في المشهد وطرعان وكفركنا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 14:49:13 A A

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، إنّه:"تمّ مؤخرًا في الشمال القيام بحملة ضبط مرورية مكثفة طالت البلدات كفركنا و المشهد و طرعان وتخللها تحرير أكثر من 113 مخالفة مختلفة بالغة الخطورة، مثل الحديث عبر الهاتف النقال خلال القيادة، ومخالفات سرعة والانحراف عن مسلك السفر وعدم وضع احزمة الامان وغيرها، هذا وتمّ في بلدة المشهد ضبط حافلة صغيرة أقلت 28 طفلًا بدل 16 طفلًا وهو الحد المسموح به، حيث أوقف الشرطة السائق للتحقيقات الجارية"، بحسب البيان.


الحافلة التي ضُبطت في المشهد - تصوير: الشرطة

وأضحت السمري أنّ:"هذه الحملة تأتي ستمرارا لنشاطات الشرطة الهادفة الى تعزيز مستوى السلامة العامة على الطرق، من خلال نشاطات الارشاد والتوعية والتوجيه إضافة إلى النشاطات التنفيذية العملية لمناهضة مخالفات السير وتركيزا من الشرطة على المجتمع العربي وشوارع بلداته"، وفقًا للشرطة.

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