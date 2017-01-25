ترامب يلغي قرار أوباما بتحويل 221 مليون دولار ويعيد النظر بتمويل السلطة

الإدارة الأمريكية ستعاود النظر في الملف، ولربما تجري تصليحات تناسب سلم أولويات ادارة دونالد ترامب

قررت ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، اعادة النظر في قضية تمويل السلطة الفلسطينية، وجاء في بيان نشرته السلطات الامريكية أنها تفحص مجددا قرار وزير الخارجية السابق، المنتهية ولايته، جون كيري، بمنح السلطة هبة مالية بقيمة 221 مليون دولار، في اعقاب معارضة اعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري لهذه الخطوة. وقال محللون إن هذا يعني ان إدارة ترامب الغت قرار أوباما بتحويل الميزانية للسلطة.



الرئيس ترامب



وورد في البيان أن "الإدارة الأمريكية ستعاود النظر في الملف، ولربما تجري تصليحات تناسب سلم أولويات ادارة دونالد ترامب، علما أن نقل الاموال لم يتم بعد وأن الأمور غير واضحة في الأفق".



وبحسب مصادر في الكونغرس الأمريكي، من المتوقع أن "تساهم هذه الأموال في تسديد ديون السلطة الفلسطينية لمستشفيات إسرائيلية وشركة الكهرباء، كما أن جزءً من هذا المبلغ يخصص لمنع التحريض في السلطة الفلسطينية".