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تكنولوجيا فيسبوك وتويتر رواد الانترنت في الصين هم الأعلى عددًا

تكنولوجيا

رواد الانترنت في الصين هم الأعلى عددًا
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رواد الانترنت في الصين هم الأعلى عددًا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-26 07:42:39 A A

بلغ عدد رواد الانترنت في الصين 731 مليون شخص في نهاية كانون الاول 2016 الماضي وهو العدد الأعلى في العالم، اي ما يوازي عدد سكان القارة الاوروبية على ما اعلنت السلطات.


صورة توضيحيّة

وبات 53,2 % من سكان الصين البالغ عددهم 1,37 مليار نسمة، يعتبرون من رواد الانترنت على ما جاء في بيان لمركز الاعلام حول الانترنت وهو هيئة حكومية.

وزاد عدد رواد الانترنت في الصين تاليا 43 مليونا في غضون سنة (+6,2 %) بحسب المركز اي ما يوازي تقريبا عدد سكان اسبانيا. وتمنع بكين الوصول الى عدة مواقع انترنت اجنبية منها "فايسبوك" و"إنستغرام" و"غوغل" و "يوتيوب" و ديليموشن" فضلا عن "تويتر" ومواقع اخبارية اخرى. وتخضع المحتويات المنشورة من قبل وسائل الاعلام الصينية وشبكات التواصل الاجتماعي لمراقبة شديدة جدًّا. الا ان سرعة النشر وكمية المعلومات واستخدام برمجيات معينة تسمح احيانا بالالتفاف على الرقابة.
 

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