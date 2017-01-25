رونالدو يستدعي الاسعاف خلال قيادته السيارة بعد شعوره بالألم وينقل للمستشفى

وصل رونالدو وصديقته الى مكان التزلج، ولكنه أوقف سيارة اللامبورجيني الفارهة التي كان يقودها، وسط الشارع، واستدعى الاسعاف

أفادت وسائل اعلام عالمية، أن "نجم نادي ريال مدريد الملكي، الذي يلتقي سيلتا فيغو الساعة 22:15، مساء اليوم، كريستيانو رونالدو شعر بوعكة صحية خلال قيادته السيارة، خلال توجهه لقضاء عطلة لمدة 24 ساعة، تشمل التزلج مع صديقته جورجينا رودريغز، إلا أنه لم يستكملها إثر شعوره بألم شديد في كتفه اليمنى ما استدعى نقله بسيارة الاسعاف الى المستشفى".





ووفقا للتقارير وصل رونالدو وصديقته الى مكان التزلج، ولكنه أوقف سيارة اللامبورجيني الفارهة التي كان يقودها، وسط الشارع، واستدعى الاسعاف إثر شعوره بألم شديد وغير محتمل في كتفه. ووصل اطاقم الطبي الى المكان ونقله الى المستشفى حيث مكث لساعات قبل تحريره الى المنزل.



ولا شك أن إصابة رونالدو تثير القلق في أوساط النادي الملكي، لا سيما أن من شأن الإصابة ابعاده عن المباريات المرتقبة.