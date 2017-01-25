اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية رونالدو يستدعي الاسعاف خلال قيادته السيارة بعد شعوره بالألم وينقل للمستشفى

رياضة وشباب

رونالدو يستدعي الاسعاف خلال قيادته السيارة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رونالدو يستدعي الاسعاف خلال قيادته السيارة بعد شعوره بالألم وينقل للمستشفى

وصل رونالدو وصديقته الى مكان التزلج، ولكنه أوقف سيارة اللامبورجيني الفارهة التي كان يقودها، وسط الشارع، واستدعى الاسعاف

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-25 10:31:05 A A

أفادت وسائل اعلام عالمية، أن "نجم نادي ريال مدريد الملكي، الذي يلتقي سيلتا فيغو الساعة 22:15، مساء اليوم، كريستيانو رونالدو شعر بوعكة صحية خلال قيادته السيارة، خلال توجهه لقضاء عطلة لمدة 24 ساعة، تشمل التزلج مع صديقته جورجينا رودريغز، إلا أنه لم يستكملها إثر شعوره بألم شديد في كتفه اليمنى ما استدعى نقله بسيارة الاسعاف الى المستشفى".



ووفقا للتقارير وصل رونالدو وصديقته الى مكان التزلج، ولكنه أوقف سيارة اللامبورجيني الفارهة التي كان يقودها، وسط الشارع، واستدعى الاسعاف إثر شعوره بألم شديد وغير محتمل في كتفه. ووصل اطاقم الطبي الى المكان ونقله الى المستشفى حيث مكث لساعات قبل تحريره الى المنزل.

ولا شك أن إصابة رونالدو تثير القلق في أوساط النادي الملكي، لا سيما أن من شأن الإصابة ابعاده عن المباريات المرتقبة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع محمد حبيب الشيخ (56 عاما) من شفاعمرو في حادث | [469 قراءة]
2 كفركنا: تشييع جثمان احمد عواودة ضحية حادث الطرق | [417 قراءة]
3 انطلاق اعمال مؤتمر الحكم المحلي بمشاركة نتنياهو | [267 قراءة]
4 العليا ترفض طلب الاستئناف على انتخابات الفريديس | [259 قراءة]
5 بلدية الناصرة: انطلاق ثورة المشاريع | [247 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب