بنك هبوعليم يوسّع نطاق المساعدة للزبائن

رونين شطاين القائم بأعمال المدير العام والمسؤول عن القطاع التجاري في بنك هبوعليم:

يحظى هذا التوجه في السنتين الأخيرتين بنجاح منقطع النظير بين الزبائن الخصوصيين، وأنا متأكد انه سيستطيع أيضًا تلبية احتياجات اصحاب المصالح التجارية الصغيرة الذين يواجهون الصعوبات

يقوم بنك هبوعليم بتوسيع دائرة مساعدة الزبائن الذين يواجهون صعوبات مالية ويقدم المساعدة أيضًا لقطاع المصالح التجارية الصغيرة، ضمن المشروع "بوعليم للإشفاء" .





وتنفّذ هذه الخطوة في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه بنك هبوعليم في مساعدة الزبائن الخصوصيين الذين يواجهون الصعوبات المالية، في اطار وحدة مخصصة لمساعدة هذا النوع من الزبائن، والتي تمّ انشاءها قبل حوالي سنتين. لقد أدّت هذه الخطوة الى انخفاض كبير بنسبة 50% في عدد الحساب التابعة للزبائن الخصوصيين والتي يتم تحويلها الى الجباية. على ضوء هذا، تم اتخاذ قرار لتوسيع نشاط وحدة "بوعليم للإشفاء" لتشمل ايضًا المصالح التجارية الصغيرة، والتي يتم الاهتمام بها من خلال نظام الفروع التابع للبنك.



في اطار "بوعليم للإشفاء" يتم الاهتمام اليوم بعشرات آلاف الزبائن الخصوصيين في بنك هبوعليم، من أجل مساعدتهم للوصول الى التوازن المالي. ضمن هذا قام البنك بالاتصال مع جمعيات "بعمونيم" و"نوشميم لرفحاه"، والتي تواصل الاهتمام بالزبون وعائلته وتساعده على إدارة أموره المالية حتى تصل الى حالة من التوازن.

رونين شطاين، القائم بأعمال المدير العام والمسؤول عن القطاع التجاري في بنك هبوعليم، يقول: "عندما يواجه الزبون الصعوبات المالية، فان هدفنا الرئيسي هو مساعدته على استقرار حسابه، من خلال اجراء خطوات بالاتفاق والتعاون معه. هذا التوجّه يتطلب من موظفي البنك ادراك المِحن والصعوبات عند الزبائن وخلق ثقة متبادلة تساهم في الرغبة المشتركة لتحقيق الحلول، على الرغم من وجود الصعوبات. يحظى هذا التوجه في السنتين الأخيرتين بنجاح منقطع النظير بين الزبائن الخصوصيين، وأنا متأكد انه سيستطيع أيضًا تلبية احتياجات اصحاب المصالح التجارية الصغيرة الذين يواجهون الصعوبات".



الوحدة الخاصة التي قام البنك بإنشائها تقوم بمساعدة الزبائن الذين يستصعبون تسديد ديونهم، من خلال الحوار المتواصل، توضيح الاحتياجات والصعوبات، تقديم الأدوات، التعزيز والدعم. الهدف هو ايجاد حل مناسب بالتعاون مع الزبون، من اجل تجنب اجراءات الجباية. تعمل هذه الوحدة بالتعاون مع نظام الفروع من خلال موظفي البنك المتخصصين، سواء في الوحدة أو في الفروع، حيث انهم مرّوا بتأهيل مخصص لمساعدة الزبائن الذين يواجهون الصعوبات المالية.

ع.ع.