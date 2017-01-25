لجنة المعارف في بلدية الناصرة تزور مدرسة كرم الصاحب للتعليم الخاص ومركز "الشعلة"

المستشارة التربوية سمر عثاملة تحدثت عن الجوانب الشعورية والسلوكية وكيفية تحضير الطلاب للانخراط في المجتمع

عممت بلدية الناصرة، بيانا ورد فيه: "قام وفد من بلدية الناصرة يمثل لجنة المعارف في البلدية يتكون من همام أبو أحمد نائب رئيس البلدية ورئيس اللجنة وكذلك عضو البلدية اسامة كرام ود.بشير عبدو مدير قسم التخطيط التربوي ومنير قبطي المسؤول عن التعليم الخاص بزيارة إلى كل من مدرسة كرم الصاحب للتعليم الخاص ومركز "الشعلة" להבה المركز الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من معرفة الحاسوب".



خلال الزيارة

وتابع البيان: "هذه الزيارة جاءت بعد توصية من لجنة المعارف من لجنة المعارف الموسعة في البلدية ومن خلال زيارة مدرسة كرم الصاحب اجتمعت لجنة المعارف مع مديرة المدرسة المربية شروق صوان التي اعطت شرحاً موسعاً وموثقاً مع صور وشرائح محوسبة عن مجالات عمل المدرسة التربوية منها والتعليمية وعن الطلاب والمعلمين والخدمات العلاجية وكذلك تحدثت نائبة المديرة سناء مشعور عن التقييمات والتشخيصات وملاءمة المواد التعليمية التي طورتها المدرسة لتلائم احتياجات الطلاب. كذلك تطرق نائب المديرة المربي سائد حبيب الله عن وسائل الإيضاح وتكنولوجيا التعليم. المستشارة التربوية سمر عثاملة تحدثت عن الجوانب الشعورية والسلوكية وكيفية تحضير الطلاب للانخراط في المجتمع".

ولفت البيان: "أما في مركز التمكين "الشعلة" להבה فقد التقت لجنة المعارف بالمرشدين واستمعوا من الطلاب عن عملهم في المركز وصادق وجود مجموعة نسائية مع عاملات اجتماعيات مرافقات قدمن إلى المركز للاستفادة من الخدمات المقدمة" إلى هنا نص البيان.