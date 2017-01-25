غياب رمزي صفوري وسراج نصار عن أبناء سخنين أمام بيتار القدس وحراسة أمنية مشددة

مدرب السخنينيين يوسي أبو كسيس:



الفريق استفاد من الخسارة ضد تل أبيب وسيعوّض ذلك أمام القدس

يغيب متوسط الميدان رمزي صفوري والجناح سراج نصار عن تشكيلة فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته الخارجية أمام فريق بيتار القدس، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة الا خمس دقائق، ضمن مرحلة ثمن نهائي مسابقة كأس الدولة.



رمزي صفوري

ويعود سبب الغياب الى ابعاد الأول بالبطاقة الحمراء أثناء الخسارة في الدوري أمام الوصيف فريق مكابي تل أبيب بهدفين مقابل هدف واحد، أما الثاني لتجميعه للبطاقات الصفراوات.

ويتولى مئات رجال الشرطة والقوات الخاصة مهمة الحفاظ على الأمن والنظام قبل، خلال وبعد المباراة، اذ سيكون بامكان الجمهور السخنيني مرافقة فريقه وتشجيعه فيها، بعكس ما هو الحال في مباريات الدوري، بالاتفاق بين مسؤولي الفريقين بعدم حضور الجمهور الضيف. وتم بيع بطاقات الدخول مسبقا لهذه المباراة ذات الحساسية، وذلك بمبلغ 50 شكيل للبطاقة الواحدة.

وأكد مدرب السخنينيين يوسي أبو كسيس أن فريقه استفاد من خسارته ضد تل أبيب، وسيعوّض ذلك أمام القدس، مشيرا الى أن معنويات اللاعبين عالية.