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السلطات المحلية اخبار المجالس عضو الكنيست أمسالم في الشبلي أم الغنم لتطوير عدّة مشاريع

السلطات المحلية

قرى المرج عضو الكنيست أمسالم في الشبلي أم الغنم
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عضو الكنيست أمسالم في الشبلي أم الغنم لتطوير عدّة مشاريع

عضو الكنيست أمسالم أكد أنه سيسعى لمساعدة المجلس وللعمل على كافة القضايا التي قدّمت له إدارة المجلس تفاصيلها، وأنه سيعيّن جلسة اخرى في مكتبه للمضي قدمًا بها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-24 20:58:12 A A

وصل بيان صحفي صادر عن مجلس المحلي شبلي أم الغنم ، جاء فيه: "إستقبلت إدارة المجلس المحلي شبلي أم الغنم عضو الكنيست من الليكود، دافيد أمسالم، رئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة في المجلس. رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، سكرتير المجلس شوكت شبلي، الرئيس السابق علي شبلي، رئيس مجلس الزرازير عاطف غريفات ومحمد كعبية، استقبلوا النائب أمسالم في الجلسة التي تم خلالها الحديث عن لجنة الحدود والضغط كي تنجز اعمالها، وأيضًا المضي بقضية الإسكان ودعم تقليص الممر على الطريق الزراعي بين الشبلي وأم الغنم ومواضيع أخرى منها قضية البناء غير المرخص في المنطقة والمجتمع العربي وكيفية حلّها وترخيص البنايات".


صور خلال الجلسة

وتابع البيان: "عضو الكنيست أمسالم أكد أنه سيسعى لمساعدة المجلس وللعمل على كافة القضايا التي قدّمت له إدارة المجلس تفاصيلها، وأنه سيعيّن جلسة اخرى في مكتبه للمضي قدمًا بها. بدوره نعيم شبلي رئيس المجلس شكر أمسالم على تعاونه وأكد أنه سيتابع معه كافة المواضيع لأجل معالجتها بأسرع وقت".

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