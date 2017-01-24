عطاء جابر قريب من الانضمام لاتحاد أبناء سخنين

من المتوقع أن ينضم جابر نهائيًا لصفوف الفريق السخنيني حتى نهاية الأسبوع الحالي

توصل فريق اتحاد ابناء سخنين الى اتفاق ّأولي مع مكابي حيفا من اجل انتقال اللاعب عطاء جابر الى صفوف اتحاد أبناء سخنين . وسبق لعطاء جابر ابن مجد الكروم أن لعب قبل موسمين في الفريق السخنيني.



عطاء جابر



وكان فريق مكابي حيفا قد حرر عطاء من صفوفه حيث ابدت عدة فرق عن رغبتها بضمه الى صفوفها، منها النادي الرياضي أشدود وهبوعيل حيفا وهبوعيل بئر السبع الا أنّ عطاء جابر فضل عرض أبناء سخنين في هذه المرحلة. ومن المتوقع أن ينضم جابر نهائيًا لصفوف الفريق السخنيني حتى نهاية الأسبوع الحالي.