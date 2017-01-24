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رياضة وشباب رياضة محلية عطاء جابر قريب من الانضمام لاتحاد أبناء سخنين

رياضة وشباب

سخنين والمنطقة عطاء جابر قريب من الانضمام لاتحاد أبناء سخنين
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عطاء جابر قريب من الانضمام لاتحاد أبناء سخنين

من المتوقع أن ينضم جابر نهائيًا لصفوف الفريق السخنيني حتى نهاية الأسبوع الحالي

من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-24 18:29:14 A A

توصل فريق اتحاد ابناء سخنين الى اتفاق ّأولي مع مكابي حيفا من اجل انتقال اللاعب عطاء جابر الى صفوف اتحاد أبناء سخنين . وسبق لعطاء جابر ابن مجد الكروم أن لعب قبل موسمين في الفريق السخنيني.


عطاء جابر

وكان فريق مكابي حيفا قد حرر عطاء من صفوفه حيث ابدت عدة فرق عن رغبتها بضمه الى صفوفها، منها النادي الرياضي أشدود وهبوعيل حيفا وهبوعيل بئر السبع الا أنّ عطاء جابر فضل عرض أبناء سخنين في هذه المرحلة. ومن المتوقع أن ينضم جابر نهائيًا لصفوف الفريق السخنيني حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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