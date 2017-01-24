اغلاق
اغلاق
أخبار محليات تمهيدا لعودته الى قطاع غزة.. هنية يبحث في القاهرة فتح معبر رفح بشكل دائم

أخبار

قطاع غزة هنية يبحث في القاهرة فتح معبر رفح بشكل دائم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تمهيدا لعودته الى قطاع غزة.. هنية يبحث في القاهرة فتح معبر رفح بشكل دائم

بالإضافة لفتح المعبر سيتناول هنية مع الجانب المصري مسألة المصالحة وإمكانية ابرام صفقة تبادل أسرى مع اسرائيل

جهود مكثفة من اجل عقد لقاء بين هنية والسيسي

من: سعيد حسنين
نشر: 2017-01-24 17:31:09 A A

وصل مساء الأحد الأخير الى القاهرة قادما من قطر، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ، حيث سيلتقي بالمسؤولين المصريين، وسيبحث مع القيادة المصرية مسألة فتح معبر رفح بشكل دائم، وعلمت "كل العرب" أن اللقاء بين هنية والمسؤولين المصريين تم بعد سلسلة من اللقاءات بين عدد من قياديي حماس العسكريين ومسؤولي المخابرات المصرية، كذلك بين قياديين في حركة الجهاد الاسلامي والقيادة المصرية، وسيطلب هنية من المسؤولين المصريين المساهمة في رفع الحصار عن قطاع غزة وذلك بفتح معبر رفح بشكل دائم، وعُلم أن القيادة المصرية تميل للقبول بهذا الطلب المحق، حيث اقتنعت المخابرات المصرية بضرورة فتح معبر رفح وتنظيم حركة التنقل من والى القطاع بصورة دائمة.



وتبذل في هذه الأثناء جهود من اجل ترتيب لقاء بين اسماعيل هنية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي حال تم اللقاء فإن هنية سيضع امام الرئيس المصري كل المطالب الملحة للفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، كذلك سيتم البحث في مسألة المصالحة الفلسطينية وإمكانية ابرام صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل.

وتأتي زيارة هنية الى القاهرة تمهيدا لعودته الى قطاع غزة، حيث كان غادر القطاع في موسم الحج الماضي وعاد الى قطر حيث مكث هناك، وكانت "كل العرب" قد انفردت بنشر نبأ عودة هنية الى القطاع من خلال مقابلتين الاولى مع الدكتور محمود الزهار والثانية مؤخرا مع الدكتور غازي حمد، حيث متوقع عودة هنية الى القطاع خلال اليومين المقبلين.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع 4 مواطنين من الجش والريحانية وكفركنا وعين الأسد | [443 قراءة]
2 المغار: تجمهر المئات تحسبا لهدم منزل في البلدة | [211 قراءة]
3 الناصرة: وقفات احتجاجية لطلاب المدارس | [192 قراءة]
4 عندما تسقط الأقنعة/ معين أبو عبيد | [160 قراءة]
5 الالاف في جنازة الشهيد يعقوب أبو القيعان | [159 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب