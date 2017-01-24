تمهيدا لعودته الى قطاع غزة.. هنية يبحث في القاهرة فتح معبر رفح بشكل دائم

بالإضافة لفتح المعبر سيتناول هنية مع الجانب المصري مسألة المصالحة وإمكانية ابرام صفقة تبادل أسرى مع اسرائيل



جهود مكثفة من اجل عقد لقاء بين هنية والسيسي

وصل مساء الأحد الأخير الى القاهرة قادما من قطر، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ، حيث سيلتقي بالمسؤولين المصريين، وسيبحث مع القيادة المصرية مسألة فتح معبر رفح بشكل دائم، وعلمت "كل العرب" أن اللقاء بين هنية والمسؤولين المصريين تم بعد سلسلة من اللقاءات بين عدد من قياديي حماس العسكريين ومسؤولي المخابرات المصرية، كذلك بين قياديين في حركة الجهاد الاسلامي والقيادة المصرية، وسيطلب هنية من المسؤولين المصريين المساهمة في رفع الحصار عن قطاع غزة وذلك بفتح معبر رفح بشكل دائم، وعُلم أن القيادة المصرية تميل للقبول بهذا الطلب المحق، حيث اقتنعت المخابرات المصرية بضرورة فتح معبر رفح وتنظيم حركة التنقل من والى القطاع بصورة دائمة.





وتبذل في هذه الأثناء جهود من اجل ترتيب لقاء بين اسماعيل هنية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي حال تم اللقاء فإن هنية سيضع امام الرئيس المصري كل المطالب الملحة للفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، كذلك سيتم البحث في مسألة المصالحة الفلسطينية وإمكانية ابرام صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل.



وتأتي زيارة هنية الى القاهرة تمهيدا لعودته الى قطاع غزة، حيث كان غادر القطاع في موسم الحج الماضي وعاد الى قطر حيث مكث هناك، وكانت "كل العرب" قد انفردت بنشر نبأ عودة هنية الى القطاع من خلال مقابلتين الاولى مع الدكتور محمود الزهار والثانية مؤخرا مع الدكتور غازي حمد، حيث متوقع عودة هنية الى القطاع خلال اليومين المقبلين.