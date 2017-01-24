الشرطة: عودة المفقود موسى أبو عيشة من المكر سالما ومعافى

تم مؤخرا الاعلان عن عودة المفقود ابو عيشة الى منزله



أفادت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة أنه "استمرارا لمناشدة الشرطة لعموم افراد الجمهور بالمساعدة في اعمال البحث والتفتيش عن المواطن المفقود موسى أبو عيشة من سكان المكر يوم 16.01 الجاري، تم مؤخرا الاعلان عن عودة المفقود ابو عيشة الى منزله سالما ومعافى" وفقا للشرطة.



موسى ابو عيشة