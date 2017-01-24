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أخبار محاكم وجنائيات تجديد أمر منع النشر في ملف جريمة قتل سامي جعصوص في اللد

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تجديد أمر منع النشر في ملف جريمة قتل سامي جعصوص في اللد

لوبا السمري:

تجديد الأمر ساري المفعول حتى يوم 19.02.2016

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-24 15:48:34 A A

أفادت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة أنه "استمرارا لتحقيقات الشرطة في شبهات جريمة القتل التي وقعت الاربعاء الفائت في اللد وتخللها اطلاق عيارات نارية اصابت المرحوم سامي جعصوص (52 عاما) من السكان هناك بجروح حرجة توفي على اثرها في مستشفى أساف هروفيه، تم اليوم الثلاثاء ووفقا لطلب تقدمت فيه الشرطة لقاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون تجديد سريان مفعول أمر منع النشر حول أيّ من تفاصيل التحقيقات وكذلك بينات هوية أيّ من المشتبهين الشخصية في ملف هذة القضية، وذلك ساري المفعول حتى يوم 19.02.2016" وفقا للبيان.

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