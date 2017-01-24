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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك جديد من لواكر فافل محشو بكريم بندق اللوز

اسواق العرب

جديد من لواكر فافل محشو بكريم بندق اللوز
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جديد من لواكر فافل محشو بكريم بندق اللوز

وزن كل جاردينا 38 غرام، مقطعة لقطع صغيرة لمتعة طعام اسهل، وهي لا تحتوي على صبغات طعام ومواد حافظة كما كل منتوجات لواكر

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-24 15:08:19 A A

لواكر، الماركة الشهيرة والحبوبة، تسوق لفصل الشتاء منتوج اخر في سلسلة الفافل المغطاة بالشوكولاتة البيضائ وهذه المرة جاردينا. وزن كل جاردينا 38 غرام، مقطعة لقطع صغيرة لمتعة طعام اسهل، وهي لا تحتوي على صبغات طعام ومواد حافظة كما كل منتوجات لواكر. المنتوج الجديد متوفر في الحوانيت برزمة 38 غرام وبسعر موصى 4.90 ش.ج.


ع.ع

 

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