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جديد من لواكر فافل محشو بكريم بندق اللوز

وزن كل جاردينا 38 غرام، مقطعة لقطع صغيرة لمتعة طعام اسهل، وهي لا تحتوي على صبغات طعام ومواد حافظة كما كل منتوجات لواكر



موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-24 15:08:19 A نشر: 2017-01-24 15:08:19 A