محاضرة عن المخدرات في ثانوية البنات أم الفحم

جاء في البيان:



المدمن تكون مشكلته الأكبر نفسية أكثر من الجسدية بسبب التفكير الدائم الوهمي بأن المخدرات هي حل لمشكلة وليست المشكلة بعينها

وصل لموقع العرب بيان صادر عن مكتب جلال بنا، جاء فيه: "حلّ مفتش السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات و الكحول في المجتمع العربي، د.وليد حداد، ضيفًا على ثانوية البنات في أم الفحم التابعة لكليات سخنين، حيث تألق بتمرير محاضرة قيّمة للمربين والادارة في المدرسة بمشاركة ودعم من مدير السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في بلدية أم الفحم، محمد أحمد محاميد. وقد تحدثت المحاضرة عن أنواع السموم والمخدرات التي يمكن أن يقع فيها أي إنسان".





د. وليد حداد خلال المحاضرة



وأضاف البيان: "بدأ د. وليد حداد بالحديث عن الآفة السلبية بشكل عام وعن إنحدارها في المجتمع بشكل كبير دون أي رقابة، من ثم تركّز حداد بالحديث حول أنواع المخدرات والسموم التي يقع فيها الكثير من أفراد المجتمع وخاصة أبناء الشبيبة، وخلال المحاضرة أعطى أمثلة من الحياة اليومية ولأشخاص كثيرون كانوا بمراكز مرموقة في المجتمع وإنهاروا بسبب إستخدامهم لهذه السموم الضارة على أجسادهم وعلى حالتهم النفسية أيضًا. كما تطرق حداد الى الجوانب السلبية التي يمرّ بها المدمن من الناحية النفسية، حيث أنّ المدمن تكون مشكلته الأكبر نفسية أكثر من الجسدية بسبب التفكير الدائم الوهمي بأن المخدرات هي حل لمشكلة وليست المشكلة بعينها".



وأتم: "وفي الختام كانت هناك فقرة لتوجيه الأسئلة، حيث إستفسر بعض المعلمين والمعلمات عن أمور في هذا المجال وقد لاقت المحاضرة إستحسان من قبل الإدارة والطاقم المشارك، كما شكرت مديرة المدرسة والمستشارة حضور د.وليد حداد لتمرير محاضرة غنية بالمعلومات، والتي يتوجب على كل مربي معرفتها، هذا وقد شكر مدير السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في بلدية أم الفحم، محمد أحمد محاميد، إدارة وطاقم المدرسة على التعاون والاستضافة" إلى هنا نص البيان.