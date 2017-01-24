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السلطات المحلية اخبار المجالس العليا ترفض طلب الاستئناف على نتائج انتخابات الفريديس الرئاسية

السلطات المحلية

وادي عارة العليا ترفض طلب الاستئناف على انتخابات الفريديس
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العليا ترفض طلب الاستئناف على نتائج انتخابات الفريديس الرئاسية

المحامي عماد دكور:

المحكمة أقرت أن النتيجة نهائية وأن الانتخابات لا تشوبها أية خروقات

العليا قبلت ادعاءاتنا ورفضت الاستئناف الذي تقدم به المحامي جلعاد شير جملة وتفصيلا

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-24 13:57:30 A A

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من المحامي عماد دكور أن "محكمة العدل العليا أصدرت قرارها النهائي على يد القاضي فوجلمان برفضها التام والقاطع لطلب المرشح ايمن مرعي بالسماح له بتقديم استئناف على قرار المحكمة الإدارية في حيفا القاضي برفض استئنافه على نتيجة الرئاسة في قرية الفريديس ".


المحامي عماد دكور

وفي تعقيب أولي للمحامي عماد دكور قال: "المحكمة العليا قبلت ادعائتنا ورفضت الاستئناف الذي تقدم به المحامي جلعاد شير جملة وتفصيلا وأقرت أن النتيجة نهائية وأن الانتخابات لا تشوبها أية خروقات".

 
المحامي جلال دكور

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