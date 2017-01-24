تطبيق جديد يقلل الوزن دون حمية غذائية

أظهرت الدراسة التي أجريت على 83 من البالغين أن الأشخاص الذين لعبوا هذه اللعبة عبر الإنترنت أربع مرات فقط في أسبوع واحد فقدوا بعض الوزن

إبتكر باحثون بريطانيون من جامعة "إكستر" تطبيقا جديدا يدرب الدماغ على تجنب المواد الغذائية غير الصحية؛ مما يؤدي إلى فقدان الوزن وخفض استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على مئتي سعرة حرارية في اليوم.





صورة توضيحية



ووجد الباحثون أن أقل من عشر دقائق يوميا من تدريب الدماغ عبر لعبة في التطبيق الجديد يمكنها أن تساعد المستخدم على الحد من السعرات الحرارية من خلال تحفيز العقل على الاستجابة للأطعمة الصحية.



وقالت المشرفة على الدراسة الدكتورة ناتاليا لورنس "إنه سيتم إطلاق التطبيق الذي يمكن تحميله مجانا عبر أجهزة أندرويد خلال هذا الأسبوع، وتعتمد اللعبة التي تعرف باسم "Food Trainer" على علوم الأعصاب، حيث تدرّب الدماغ على كيفية السيطرة على الدوافع المؤدية إلى تناول الشوكولاتة والكعك وغيرها، وتشتيت العقل وإبعاده عن التفكير في تناول الأطعمة الدسمة غير الصحية".



وأظهرت الدراسة التي أجريت على 83 من البالغين أن الأشخاص الذين لعبوا هذه اللعبة عبر الإنترنت أربع مرات فقط في أسبوع واحد فقدوا بعض الوزن، وتناولوا معدلا أقل من السعرات الحرارية يقدر بنحو 220 سعرة حرارية في اليوم، وهو ما يعادل تقريبا قطعة من كعكة محلاة بالشوكولاتة.



ووجد الباحثون من جامعة "إكستر" البريطانية من خلال التجارب أن ممارسة هذه اللعبة بعض دقائق دون انقطاع يوميا يمكن أن يدرب الدماغ على السيطرة على الدوافع التي تجعلهم ينجرفون نحو أنواع الأطعمة الدهنية والسكرية مثل الشوكولاتة والكعك ورقائق البطاطا.



وقالت الدكتورة لورنس "إنه أمر مثير جدا أن تكون لدينا تجربة تدريبية مجانية وبسيطة تساعدنا على تغيير عاداتنا الغذائية ويكون لها تأثير إيجابي على حياة بعض الناس".