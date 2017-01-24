مصادر: يهودي من تل أبيب قاتل ضد داعش واعتقل في دولة عربية بتهمة القتل

مصادر:



تم الكشف عن القضية خلال شهر تشرين ثاني، نوفمبر، الماضي، إلا أن الجهاز الأمني فرض تعتيما اعلاميا



المعتقل متهم بقتل سائق سيارة أجرة، خلال شهر حزيران عام 2015 بعد أن وقع جدال بينهما، كشف خلاله السائق هوية الشاب وهدد بكشفها وبأنه اسرائيلي ويهودي

كشفت مصادر اسرائيلية أن "شابا في العشرينات من العمر، من مدينة تل ابيب، محتجز لدى دولة عربية معادية، ومسجون منذ عام ونصف، بتهمة القتل، وذلك بعد توجهه الى تلك الدولة للقتال ضد صفوف تنظيم داعش ، علما أن عقوبة القتل في تلك الدولة، هي الاعدام. ويشار إلى أن القضية كشف عنها خلال شهر تشرين ثاني، نوفمبر، الماضي، إلا أن الجهاز الأمني فرض تعتيما اعلاميا على القضية".



ولفتت المصادر التي أوردت النبأ بعد السماح بالنشر، أن "المعتقل الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، متهم بقتل سائق سيارة أجرة، خلال شهر حزيران عام 2015 بعد أن وقع جدال بينهما، كشف خلاله السائق هوية الشاب وهدد بكشفها وبأنه اسرائيلي ويهودي".



وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية "إنها تأمل بأن يتم تحرير المعتقل قريبا". وتابعت: "أمن وسلامة وحياة المواطنين الإسرائيليين تقف على رأس سلّم الأولويات. وزارة الخارجية على اتصال وتواصل مع عائلة الشاب وكلنا أمل أن يتم تحريره في أسرع وقت ممكن".