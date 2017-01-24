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تكنولوجيا هواتف ذكية نوكيا تؤكد إطلاقها هاتف جديد مزود بأقوى معالجات 2017

تكنولوجيا

نوكيا تؤكد إطلاقها هاتف جديد
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نوكيا تؤكد إطلاقها هاتف جديد مزود بأقوى معالجات 2017

أطلقت نوكيا مؤخراً هاتفها الجديد نوكيا 6 في الأسواق الصينية، والذي تمكن من تسجيل رقم أكثر من جيد بالنسبة للشركة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-24 12:29:30 A A

أكدت نوكيا ومن خلال حسباها الرسمي على موقع التدوين الصيني ويبو، انها تعمل الآن على هاتف من الفئة الأولى ومزود بالمعالج الجديد والقوي سنابدراجون 835.

وكان تصريح نوكيا رداً على تساءل عملائها على الموقع إذا ما كانت الشركة تعمل على تطوير أو إطلاق أو حتى إذا ما كان هناك هاتف جديد من هذه الفئة، وكان جواب الشركة هو أنها تعمل على هاتف جديد يحمل المعالج المذكور، إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت، ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بمواصفات الهاتف الجديد.

أطلقت نوكيا مؤخراً هاتفها الجديد نوكيا 6 في الأسواق الصينية، والذي تمكن من تسجيل رقم أكثر من جيد بالنسبة للشركة، كما تمكنت الشركة من بيع جميع الوحدات المتوفرة من الهاتف الجيد خلال دقيقة واحدة فقط.

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