اغلاق
اغلاق
فنانين فن عالمي بعد انفصاله عن انجلينا.. براد بيت يقاطع الخمر ويواظب على الجيم

فنانين

بعد انفصاله عن انجلينا.. براد بيت يقاطع الخمر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بعد انفصاله عن انجلينا.. براد بيت يقاطع الخمر ويواظب على الجيم

كان بيت قد قرر العودة لحياته السابقة، حيث ظهر مؤخرًا في حفل لصالح إحدى الجمعيات الخيرية بماليبو بولاية كاليفورنيا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Xinhua News Agency)
نشر: 2017-01-24 15:57:47 A A

أعلنت مصادر فنية عالمية أنّ النجم والممثل الأمريكي براد بيت ، تحول الى انسان جيد بعد إنفصاله عن النجمة العالمية أنجلينا جولي، حيث أصبح يعيش حياة صحية جديدة وتوقف عن شرب الخمر والكحوليات، كما ويواظب يوميًا على الذهاب الى صالات الجيم لممارسة التمارين الرياضية.


براد بيت وأنجلينا جولي- صورة من الارشيف

وكان النجم العالمي، قد قرر العودة لحياته السابقة، حيث ظهر مؤخرًا في حفل لصالح إحدى الجمعيات الخيرية بماليبو بولاية كاليفورنيا، وجاء ذلك بعد حضوره الأخير في حفل توزيع جوائز "جولدن جلوبط.

براد بيت، البالغ من العمر 53 عامًا، ظهر على مسرح تقديم المغني "ستينج"، وصديقه المقرب المغني كريس كورنيل وفرقته الموسيقية Soundgarden، وكانت حالته المزاجية جيدة، حيث شارك بالغناء مع ستينج.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع 4 مواطنين من الجش والريحانية وكفركنا وعين الأسد | [417 قراءة]
2 العليا تمهل النيابة ومحامي أبو القيعان ساعة للتفاوض | [273 قراءة]
3 المغار: تجمهر المئات تحسبا لهدم منزل في البلدة | [201 قراءة]
4 الناصرة: وقفات احتجاجية لطلاب المدارس | [170 قراءة]
5 عندما تسقط الأقنعة/ معين أبو عبيد | [150 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 مجدلاني: لن نعود للمفاوضات إلا تحت رعاية دولية | [0 مشاركة]
5 لائحة اتهام شديدة ضد مقدسيين بمحاولة السطو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب