بعد انفصاله عن انجلينا.. براد بيت يقاطع الخمر ويواظب على الجيم

كان بيت قد قرر العودة لحياته السابقة، حيث ظهر مؤخرًا في حفل لصالح إحدى الجمعيات الخيرية بماليبو بولاية كاليفورنيا



أعلنت مصادر فنية عالمية أنّ النجم والممثل الأمريكي براد بيت ، تحول الى انسان جيد بعد إنفصاله عن النجمة العالمية أنجلينا جولي، حيث أصبح يعيش حياة صحية جديدة وتوقف عن شرب الخمر والكحوليات، كما ويواظب يوميًا على الذهاب الى صالات الجيم لممارسة التمارين الرياضية.



براد بيت وأنجلينا جولي- صورة من الارشيف

وكان النجم العالمي، قد قرر العودة لحياته السابقة، حيث ظهر مؤخرًا في حفل لصالح إحدى الجمعيات الخيرية بماليبو بولاية كاليفورنيا، وجاء ذلك بعد حضوره الأخير في حفل توزيع جوائز "جولدن جلوبط.

براد بيت، البالغ من العمر 53 عامًا، ظهر على مسرح تقديم المغني "ستينج"، وصديقه المقرب المغني كريس كورنيل وفرقته الموسيقية Soundgarden، وكانت حالته المزاجية جيدة، حيث شارك بالغناء مع ستينج.