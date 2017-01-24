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أخبار محليات استلام جثة المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي قتل برصاص الشرطة خلال هدم أم الحيران

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النقب استلام جثة المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان
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استلام جثة المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي قتل برصاص الشرطة خلال هدم أم الحيران

الشرطة تنتشر في منطقة حورة وأم الحيران ومن المتوقع أن تغلق الشوارع خلال موعد مراسيم تشييع الجثمان الى مثواه الاخير

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-24 10:03:17 A A

استلمت عائلة أبو القيعان من أم الحيران جثة ابنهم المربي يعقوب أبو القيعان من المعهد العدلي أبو كبير، والذي قتل برصاص الشرطة خلال هدم القرية الاسبوع الماضي.


لحظة استلام الجثة


هذا وستصل الجثة الى أم الحيران خلال الساعة القريبة وهناك ينتظر عدد كبير من المواطنين وصول الجثة.
كما ويشار الى أن الشرطة تنتشر في منطقة حورة وأم الحيران ومن المتوقع أن تغلق الشوارع خلال موعد مراسيم تشييع الجثمان الى مثواه الاخير.

كما وأشار نشطاء من النقب الى أنه "من المتوقع مشاركة الالاف في مراسيم الجنازة، من الجليل والشمال والمثلث والنقب، وهنالك دعوات كثيرة للمشاركة فيها لتكون جنازة تعبّر عن غضب واستنكار المواطنين لسياسة الهدم والتشريد وقتل اشخاص بدم بارد كما حصل مع الشهيد يعقوب أبو القيعان".

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