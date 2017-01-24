كيف تتعاملين عزيزتي الزوجة مع زوجك حين يحرجك أمام الناس؟

إذا استمر زوجك في التعمد بإحراجك أمام الحضور والإنقاص من ذاتك، فلا تجتمعي معه في أماكن عامة

يمكن أن يتصرف الزوج احيانا بطريقة قد يحرج زوجته، لذلك عزيزتي نقدم لك نصائح للتعامل مع زوج يتعمد إحراجك:

- لا تحاولي أن توضحي غضبك أمام الحضور عندما يحرجك زوجك، بل تعاملي بشكل عادي، ولا تحاولي أن تتحدثي معه جانبًا أو في أذنه أو تظهر عليك أي علامات الإحراج والغضب.

- لا تقللي من شأنكما، فتقومين بالرد على زوجك بأسلوب غير لائق؛ لأنه لن يخجل من الرد عليك بردود أكثر إحراجًا، ولن تتوقعيها، فتعود بعواقب وخيمة عليكما.

- إذا أحرجك زوجك أمام الحضور، وضحكوا على هذا الانتقاد أو الإحراج، فلا تخجلي من أن تضحكي معهم وتشاركيهم هذا؛ حتى لا تظهر عليك حالة الكيد، واكظمي غيظك.

- إذا انتقد زوجك فعلا معينًا أو صفة معينة، وأنتِ على علم أنه ينتقدك، ولم يُشر إليك في الحديث، تعاملي باستغراب، وانتقدي أنت أيضًا تلك الصفة، وكأنك لا تعلمين بأن الحديث عنك.

- إذا أظهرتِ لزوجك غضبك من انتقاده لك أو إحراجه لك على الملأ، سيستخدم ذلك ليكون سلاحًا له في كل تجمع، والحل أن تتجاهليه، ولا تناقشيه حتى بعد اجتماعكما مع أشخاص، ولا تُبدي غضبك، بل تعاملي على أنه موقف عادي، ولا تلفتي الانتباه إلى أنه أمر مزعج بالنسبة لك؛ حتى لا يتكرر الأمر في مرات قادمة.

- إذا استمر زوجك في التعمد بإحراجك أمام الحضور والإنقاص من ذاتك، فلا تجتمعي معه في أماكن عامة، وأخبريه بأن في أسلوبه انتقاصًا منك، وهذا يعني انتقاصًا منه أيضًا؛ لأن مظهرك وصورتك من مظهره وصورته.