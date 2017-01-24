صراع انجليزي إيطالي لضم فيكتور ليندولف مدافع بنفيكا البرتغالي

من جانبه، سيحاول بنفيكا الحصول على أعلى ثمن ممكن من صفقة بيع مدافعه السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية

قالت تقارير إعلامية بريطانية اليوم، الإثنين، إن ناديي تشيلسي وإنتر ميلان دخلا المنافسة مع نظيرهما مانشستر يونايتد على مدافع بنفيكا البرتغالي، السويدي فيكتور ليندولف.





المدافع فيكتور ليندولف



وذكرت صحيفة "ميرور" أن أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، جعل السويدي ليندولف الهدف الأول له الصيف المقبل، لتدعيم دفاعات الفريق اللندني.

وكانت تقارير إعلامية برتغالية وإنجليزية سابقة أشارت إلى أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رصد مبلغ 38 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ليندولف الصيف المقبل.

لكن التقارير الجديدة تؤكد أن دخول ناديي تشيلسي وإنتر ميلان في الصفقة قد يجعل مهمة مورينيو صعبة بالتعاقد مع ليندولف.

من جانبه، سيحاول بنفيكا الحصول على أعلى ثمن ممكن من صفقة بيع مدافعه السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.