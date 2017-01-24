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التحقيق مع نتنياهو في قضيتين اضافيتين.. هل سيعود كحلون الى الليكود؟

القناة العاشرة:

لم يجرؤ أحد من الائتلاف على التحرك ضد نتنياهو علنا حيث قال وزير المالية موشيه كحلون لنتنياهو أنه لن يخطط أي شيء دون علمه

بحسب التقديرات فإنه من خلال قضية 3000 سيتم التحقيق مع نتنياهو بقضية الغواصات حيث تم في السابق التحقيق مع نتنياهو بهذا الشأن أما خلفية التحقيق في قضية 4000 لا تعرف بعد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)

نشر: 2017-01-24 22:24:31 A نشر: 2017-01-24 22:24:31 A