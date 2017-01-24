التحقيق مع نتنياهو في قضيتين اضافيتين.. هل سيعود كحلون الى الليكود؟
القناة العاشرة:
لم يجرؤ أحد من الائتلاف على التحرك ضد نتنياهو علنا حيث قال وزير المالية موشيه كحلون لنتنياهو أنه لن يخطط أي شيء دون علمه
بحسب التقديرات فإنه من خلال قضية 3000 سيتم التحقيق مع نتنياهو بقضية الغواصات حيث تم في السابق التحقيق مع نتنياهو بهذا الشأن أما خلفية التحقيق في قضية 4000 لا تعرف بعد
أفاد موقع القناة العاشرة أنه "بالاضافة الى التحقيق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية 1000 و2000، تم يوم أمس الاثنين الكشف عن قضيتين اضافيتين سيتم التحقيق مع نتنياهو بهما تحت اسم قضية 3000 و40000".
نتنياهو و كحلون
وأفاد موقع القناة العاشرة أن "خلفية القضيتين لا تزال غامضة. وبحسب التقديرات فإنه من خلال قضية 3000 سيتم التحقيق مع نتنياهو بقضية الغواصات حيث تم في السابق التحقيق مع نتنياهو بهذا الشأن أما خلفية التحقيق في قضية 4000 لا تعرف بعد".
وأضافت القناة العاشرة أنه "بخصوص القضيتين الأوليتين ادعى نتنياهو أن الحديث يدور عن هدايا فقط الا أن محققي الشرطة تحدثوا عن طريقة أخرى الا أنه وفي هذه المرحلة لم يجرؤ أحد من الائتلاف على التحرك ضد نتنياهو علنا حيث قال وزير المالية موشيه كحلون لنتنياهو أنه لن يخطط أي شيء دون علمه، لكن يذكر أن المقربين من كحلون يدركون جيدا أن كحلون يستطيع العودة الى الليكود أو الانضمام الى كل من غادر الليكود وحزب العمل".
وقالت مصادر كبيرة في الشرطة للقناة العاشرة إن "رجال نتنياهو يحاولون المسّ بأفراد التحقيقات ويحاولون بث الاشاعات ضد ضباط كبار في وحدة التحقيقات".