ساعات قبل مغادة البيت الابيض: أوباما يقدم 221 مليون دولار للفلسطينيين

قامت إدارة أوباما أيضا بإنفاق 4 ملايين دولار على البرامج الخاصة بالتغيرات المناخية و1.25 مليون دولار للمنظمات التابعة للأمم المتحدة

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما ، في ساعاتها الأخيرة قبل التخلي عن مهامها، 221 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين.



أوباما

وأفادت "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولين في الكونغرس، وحسب المسؤول، أبلغ وزير الخارجية السابق، جون كيري، بعض المشرعين بهذه الخطوة قبل قليل من مغادرته مكان عمله للمرة الأخيرة يوم الخميس.

بالإضافة إلى 221 مليون دولار، التي خصصت للسلطة الوطنية الفلسطينية، قامت إدارة أوباما أيضا بإنفاق 4 ملايين دولار على البرامج الخاصة بالتغيرات المناخية و1.25 مليون دولار للمنظمات التابعة للأمم المتحدة.

يذكر أن إدارة أوباما كانت تسعى لتخصيص تلك الأموال للإدارة الفلسطينية منذ فترة، لكن بعض الجمهوريين في الكونغرس كانوا يعرقلون ذلك.