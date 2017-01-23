كأس أمم أفريقيا: تونس إلى ربع النهائي والجزائر تودع البطولة

رفع منتخب تونس رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة السادسة في المركز الثاني في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم

حقق منتخب تونس فوزاً كبيراً ومستحقاً اليوم الاثنين على منتخب زمبابوي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وافتتح منتخب تونس باب التسجيل عن طريق نعيم سليتي في الدقيقة العاشرة ، بينما سجل المهاجم يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين ، فيما سجل طه ياسين الخنيسي الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والثلاثين.وتمكن منتخب زمبابوي من تذليل الفارق في الدقيقة الثالثة والأربعين عن طريق كنوليدج موسونا ، بينما سجل المنتخب التونسي الهدف الرابع بواسطة وهبي الخزري من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والأربعين ، في حين سجل تينداي ندورو هدف منتخب زمبابوي الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين.

ورفع منتخب تونس رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة السادسة في المركز الثاني في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم ، في حين تجمد رصد منتخب زمبابوي عند نقطة واحدة فقط في المركز الرابع والأخير.

وخرج منتخب الجزائر من البطولة بعد سقوطه في فخ التعادل إلإيجابي اليوم الاثنين أمام منتخب السنغال بنتيجة بهدفين لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.وتقدم منتخب الجزائر في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عن طريق المهاجم إسلام سليماني ، فيما سجل منتخب السنغال هدف التعادل بواسطة بابا كولي ديوب في الدقيقة الرابعة والأربعين قبل نهاية الشوط.

وتمكن إسلام سليماني من التوقيع على الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة الثانية والخمسين من الشوط الثاني ، لكن المنتخب السنغالي عاد بعد دقيقة واحدة وسجل هدف التعادل عن طريق موسى سو.ورفع منتخب الجزائر رصيده بعد هذا التعادل إلى النقطة الثانية في المركز الثالث في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم ، في حين رفع منتخب السنغال رصيده للنقطة السابعة في المركز الأول.