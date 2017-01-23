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تبادل اتهامات بين المعارضة في طرعان والرئيس على خلفية ملف جبل طرعان

أبرز ما جاء في بيان كتل المعارضة في المجلس المحلي طرعان:

من المؤسف حقاً أن تسود الأجواء المشحونة مثل هذه الجلسة والتي تخص أمر بحجم الجبل يعني طرعان كافة بتاريخها وحاضرها ومستقبلها

تطاول الرئيس على اعضاء في المجلس ونعتهم بألفاظ تضيق قاعة الإجتماعات بها وتفيض نحو الشارع هو تصرف أقل ما يقال فيه انه مرفوض

لماذا لا تودع قضية مصيرية بهذا الحجم المعنوي والمادي بأيدي طاقم من المحامين وليس بيد محام واحد مع احترامنا له وتقديرنا لقدراته وخبرته؟

حرص إدارة المجلس المحلي على التكتّم العميق في هذه القضية المصيريّة ودأبها على إختطاف القرارات فيها، بفعل الأغلبية المضمونة، هو تصرف غير مبرّر ومدعاة لإثارة الشكوك



عماد دحلة رئيس مجلس طرعان المحلي :



المعارضة تواصل التضليل وبيانها لا يستند الى اي اثبات يؤكد ما يدعونه ، ونحن سننشر نشرة توضيحية سنرد من خلالها لاطلاع المواطن الطرعاني على ما يجري



المعارضة في طرعان تواصل استهتارها بعقل المواطن ونحن من حافظنا على جبل طرعان التاريخي والخطوات التي قمنا بها تؤكد ذلك





اقرار سلطة اراضي اسرائيل ومصادقتها على المشروع الاسكاني هناك ، في جبل طرعان وقسائم الارض التي ستخصص لاهالي البلدة ، والسماح بتطويب هذه القسائم باسم المواطنين الطرعانيين ، هو اثبات اخر وتأكيد اضافي على ما ندعيه ، وعلى اننا نجحنا بمنع خسارة الحق التاريخي بأراضي هذا الجبل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-23 19:53:13 A نشر: 2017-01-23 19:53:13 A