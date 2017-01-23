اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات النيابة: قاصر من كفرسميع طعن وجدان أبو حميد عشرات المرات حتى الموت

أخبار

الجليل الاعلى النيابة: قاصر من كفرسميع طعن وجدان أبو حميد وقتلها
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

النيابة: قاصر من كفرسميع طعن وجدان أبو حميد عشرات المرات حتى الموت

لوبا السمري:

تطور جدال فيما بينهما هناك اقدم خلاله المتهم على طعنها طعنات كثيرة أدت الى قتلها

انتظر الشاب المتهم ظهيرة نهار يومها الفتاة المرحومة وهي في طريقها من مدرستها عودة نحو منزلها ملتقيا اياها موجها اياها نحو المتنزه

من: سليمان حلبي - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-23 17:03:00 A A

قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في حيفا "لائحة اتهام ضد قاصر من الشمال تنسب له تهمة قتل الفتاة وجدان أبو حميد (17 عامًا) والتي تم العثور على جثتها وعليها علامات عنف في متنزه قرب كفرسميع في الشهر الماضي".

 
والدا المرحومة وجدان في المحكمة اليوم

وجاء في بيان لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة: "مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف شبهات جريمة قتل الصبية الفتاة المرحومة سكان احدى القرى في الجليل الاعلى في الشمال، نحو 16 عاما بوفاتها وهي طالبة مدرسة التي كان قد تم العثور ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 20.12 الفائت وعلى جسمها علامات عنف شديدة، وذلك في متنزه بالجوار من بلدتها هناك، وبالتالي مباشرة الشرطة بأعمال البحث والتحقيق في التفاصيل والملابسات تحت ظلال أمر حظر نشر حول أي من تفاصيلها ، تم نهار اليوم الاثنين ومع التقدم بلائحة الاتهام ضد المتهم الضالع بجريمة قتلها وهو شاب 17.5 عاما ، من السكان بالمنطقة هناك، وذلك في المحكمة المركزية في حيفا، الغاء أمر حظر النشر ، جنبا لطلب تمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية بحقه"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "هذا ووفقا لمادة التحقيقات، انتظر الشاب المتهم ظهيرة نهار يومها الفتاة المرحومة وهي في طريقها من مدرستها عودة نحو منزلها ملتقيا اياها موجها اياها نحو المتنزه، مكان تنفيذ الجريمة، حيث تطور جدال فيما بينهما هناك اقدم خلاله المتهم على طعنها طعنات كثيرة أدت الى قتلها ومن ثم هرب من المكان مع توصل الشرطة التي هرعت الى المكان مع استلامها اخطار حول العثور على جثة المرحومة الى هويته سريعا وترجيح شبهات ضلوعه واعتقاله في نفس اليوم"، وفقا للبيان.


المرحومة وجدان أبو حميد
 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 أردوغان: انا متحمس لمعرفة سياسات ترامب | [210 قراءة]
2 يوم نموذجي في عناقيد البساتين في كفرمندا | [185 قراءة]
3 العليا تنظر بالالتماس لتحرير جثمان أبو القيعان | [185 قراءة]
4 خسارة أبناء سخنين أمام مكابي تل أبيب بهدفين | [175 قراءة]
5 نتنياهو سيلتقي ترامب الشهر المقبل بعد محادثة هاتفية | [148 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الحمل 17.1.2017 | [0 مشاركة]
2 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
3 مجدلاني: لن نعود للمفاوضات إلا تحت رعاية دولية | [0 مشاركة]
4 لائحة اتهام شديدة ضد مقدسيين بمحاولة السطو | [0 مشاركة]
5 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب