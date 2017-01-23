النيابة: قاصر من كفرسميع طعن وجدان أبو حميد عشرات المرات حتى الموت

لوبا السمري:

تطور جدال فيما بينهما هناك اقدم خلاله المتهم على طعنها طعنات كثيرة أدت الى قتلها

انتظر الشاب المتهم ظهيرة نهار يومها الفتاة المرحومة وهي في طريقها من مدرستها عودة نحو منزلها ملتقيا اياها موجها اياها نحو المتنزه

قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في حيفا "لائحة اتهام ضد قاصر من الشمال تنسب له تهمة قتل الفتاة وجدان أبو حميد (17 عامًا) والتي تم العثور على جثتها وعليها علامات عنف في متنزه قرب كفرسميع في الشهر الماضي".



والدا المرحومة وجدان في المحكمة اليوم

وجاء في بيان لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة: "مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف شبهات جريمة قتل الصبية الفتاة المرحومة سكان احدى القرى في الجليل الاعلى في الشمال، نحو 16 عاما بوفاتها وهي طالبة مدرسة التي كان قد تم العثور ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 20.12 الفائت وعلى جسمها علامات عنف شديدة، وذلك في متنزه بالجوار من بلدتها هناك، وبالتالي مباشرة الشرطة بأعمال البحث والتحقيق في التفاصيل والملابسات تحت ظلال أمر حظر نشر حول أي من تفاصيلها ، تم نهار اليوم الاثنين ومع التقدم بلائحة الاتهام ضد المتهم الضالع بجريمة قتلها وهو شاب 17.5 عاما ، من السكان بالمنطقة هناك، وذلك في المحكمة المركزية في حيفا، الغاء أمر حظر النشر ، جنبا لطلب تمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية بحقه"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "هذا ووفقا لمادة التحقيقات، انتظر الشاب المتهم ظهيرة نهار يومها الفتاة المرحومة وهي في طريقها من مدرستها عودة نحو منزلها ملتقيا اياها موجها اياها نحو المتنزه، مكان تنفيذ الجريمة، حيث تطور جدال فيما بينهما هناك اقدم خلاله المتهم على طعنها طعنات كثيرة أدت الى قتلها ومن ثم هرب من المكان مع توصل الشرطة التي هرعت الى المكان مع استلامها اخطار حول العثور على جثة المرحومة الى هويته سريعا وترجيح شبهات ضلوعه واعتقاله في نفس اليوم"، وفقا للبيان.



المرحومة وجدان أبو حميد



