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منبر العرب شعر رسالة الأحزان!!/ بقلم: جميل بدوية

منبر العرب

رسالة الأحزان!!/ بقلم: جميل بدوية
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رسالة الأحزان!!/ بقلم: جميل بدوية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-23 14:48:07 A A

من قلنسوة .. الى العراقيب ..
الى أم الحيران...
ولن يسلم الجيران..!
من الهدم وجور السلطان
نادوا أولا ..باسكات الاذان
وصمت الرعية والاذعان
وزاد الطغيان ...
فمن لم يطاله التهجير ..
طالته النيران..
والهدم باسم ال"قانون"..
كما قالوا..
عجبا كان مكان الهدم ..استيطان!!!
والعرب والغرب..
لا يسمعون النداء
لا يرون الدموع والدماء
ما دام يحكم نتنيان..!
متفقون على الصمت
على العدوان
وكأننا شياه تقطع منا الاوتان
وكأنا لسنا من بني الانسان...!!
من قال ان لقابيل حق العيش..
وان هابيل قد مات ..
من غابر الازمان..!
من قال ان لك حق الحياة
وكتب علينا الحرمان
فأن حكمت بالقانون ..
فاحكم بنفس الميزان
فان دموع قلنسوه
والعراقيب وام الحيران
غالية قد توجب الطوفان
يا نمرود توقف ..
يا قارون تمهل ...
أوقف الزحف ..
فلن تعرف أبدا ...
ما بعد العدوان
ما بعد العدوان

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