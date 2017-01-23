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رياضة وشباب رياضة عالمية كلوب يعاني مع الميركاتو الشتوي: الأندية ترفض بيع نجومها

رياضة وشباب

كلوب يوضح معاناته مع الميركاتو الشتوي
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كلوب يعاني مع الميركاتو الشتوي: الأندية ترفض بيع نجومها

حقق ليفربول إنتصارًا وحيدًا خلال المباريات الست الأخيرة له في جميع المسابقات (خسارتين وثلاثة تعادلات)

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-23 19:24:13 A A

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية دخول الريدز إلى سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير الجاري، من أجل تعزيز صفوف الفريق للمنافسة على لقب "البريمييرليج".


يورجن كلوب

وحقق ليفربول إنتصارًا وحيدًا خلال المباريات الست الأخيرة له في جميع المسابقات (خسارتين وثلاثة تعادلات).

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو": "من الطبيعي أن يسأل الناس، عما إذا كان ينبغي علينا التعاقد مع لاعبين خلال الميركاتو الشتوي، أنا أتفهم ذلك".

وأضاف مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "نحن نريد جلب لاعبين ونحن نفعل ذلك، ولكن من ناحية أخرى الأمر صعب جدَا". وتابع: "المشكلة أن اللاعبين الذين نعتقد أن في مقدورهم مساعدتنا، أنديتهم لا تريد بيعهم، هنا الأمر لا يتعلق بالمال، هذا هو ميركاتو يناير".

وأوضح: "الأندية تقول لا، ليس في منتصف الموسم، نحن لا نستطيع إيجاد بديل لهذا اللاعب، نحن نفضل أن نجني المال في الصيف على أن نأخذ ماهو أكثر قليلاً خلال الشتاء".

وأتم: "لسنا الوحيدين المتحكمين في القرار، فالأندية التي تبيع تصنع القرار أيضًا، نحن نريد التحرك نحو اللاعب الذي سيفيدنا، الأمر معقد".

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