مورينيو: لن أقف في وجه روني في حال قرر الرحيل إلى الدوري الصيني

أصبح روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد على مر العصور برصيد 250 هدفًا، بعدما حطم رقم بوبي تشارلتون (249 هدفًا)

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني ل مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لن يقف في وجه واين روني، قائد الشياطين الحمر، إذا قرر الانتقال إلى الدوري الصيني.





واين روني ومورينيو

وأصبح روني، الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد على مر العصور برصيد 250 هدفًا، بعدما حطم رقم بوبي تشارلتون (249 هدفًا)، بتسجيله هدف التعادل لفريقه أمام ستوك سيتي، السبت الماضي، ضمن منافسات البريمييرليج.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو": "لا أحب إنتقاد اللاعبين الذين يقررون الذهاب للصين، إنه قرارهم، وهم أحرار في طريقة تنظيمهم لحياتهم ومسيرتهم المهنية".

وأضاف مدرب إنتر ميلان وريال مدريد السابق: "المبالغ المالية ضخمة جداً في الصين، وقد تكون تجربة مثيرة للاهتمام. أعرف بعض زملائي المدربين يعتقدون بأنهم أكثر أهمية مما هم عليه، ويعتقدون أنه بامكانهم التدخل في حياة الآخرين، أنا لست من هذا النوع".

وتابع: "كل شخص مسؤول عن حياته الخاصة، أنا لا أنتقد أي شخص، وفي حالة روني، لأكون صادقًا، ليس لدي أي فكرة، لأنه لم يذكر لي أي شيء عن هذا الموضوع، أعتقد أن مازال لديه الكثير ليقدمه لنا، وفي النهاية فإن القرار يعود إليه"

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته: "لديه حياة مهنية، الأمر يعود له ولعائلته، لكن بالطبع، أرى أنه يقدم لنا مساهمة مهمة".